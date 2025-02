Cook se reúne con Trump ante amenaza de aranceles para iPhone

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump se reunirá con el director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, en la Casa Blanca el jueves, según una persona familiarizada con sus planes.

La persona compartió los detalles de la reunión bajo condición de anonimato, pero no proporcionó más información.

Cook es uno de los líderes de la industria tecnológica que ha tratado de fomentar una estrecha relación con el presidente desde su reelección, asistiendo a su toma de posesión el mes pasado y viajando a su mansión de Mar-a-Lago en Florida durante la transición presidencial.

La empresa de Cook corre el riesgo de verse atrapada en medio de una creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China, con el arancel del 10% de Trump sobre los productos fabricados en China, lo que supone un desafío para Apple en su intento de hacer frente a la caída de las ventas del iPhone. China está estudiando la posibilidad de investigar las políticas de Apple y las tarifas que cobra a los desarrolladores de aplicaciones. China es el mayor centro de fabricación de Apple, mientras que EE.UU. es su mayor mercado.

Durante el primer mandato de Trump, Cook pudo aprovechar su relación con el presidente para lograr exenciones arancelarias para su emblemático iPhone. Pero el presidente ha sugerido que los dispositivos de la compañía podrían no tener tanta suerte esta vez, ya que busca imponer nuevos aranceles radicales a los bienes importados, y dijo a los periodistas que busca evitar las exenciones.

Poco después de la elección, Cook publicó en las redes sociales que Apple esperaba “colaborar con usted y su administración para ayudar a garantizar que EE.UU. continúe liderando y siendo impulsado por el ingenio, la innovación y la creatividad”.

Pero Trump también ha tenido conflictos con la compañía por sus políticas de privacidad, diciendo que debería hacer más para ayudar a las fuerzas de seguridad federales a acceder a los teléfonos encriptados. Apple se ha resistido a las peticiones de las fuerzas del orden de crear una puerta trasera en el sistema operativo de sus teléfonos que permita a las autoridades acceder a los datos sin la contraseña del usuario, alegando que eso podría dejar los teléfonos vulnerables a los hackers.

