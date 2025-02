Candidato conservador alemán y favorito, en contra de enviar tropas de paz a Ucrania

Berlín, 21 feb (EFE).- El candidato conservador y favorito a las elecciones legislativas alemanas de este domingo, Friedrich Merz, dijo este viernes que no podía imaginar un escenario en el que se enviase a soldados alemanes en misión de paz a Ucrania.

"No debo comentar las decisiones de otros, pero en Alemania, y estamos de acuerdo en esto todos los partidos, esta pregunta ahora no se plantea y, sinceramente, no me puedo imaginar un escenario, bajo las circunstancias actuales, en el que lo haríamos", respondió al ser preguntado sobre ello en un matinal de la cadena pública ZDF.

"Ahora se plantea cómo poner fin a la guerra, es algo que no se puede hacer con soldados alemanes, sino con un ejército ucraniano que pueda defenderse", señaló el líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), que según los sondeos va camino de desbancar al canciller Olaf Scholz del Gobierno.

Merz también afirmó estar "muy preocupado" por el comportamiento de la administración de Donald Trump en EE.UU. con respecto a Ucrania y abogó por una respuesta de unidad en la Unión Europea (UE), que debe esforzarse por lograr defenderse por sí misma de las amenazas.

El propio Scholz, en el mismo programa, reiteró la postura, que él ya había manifestado el lunes en París tras la reunión de urgencia convocada por el Elíseo sobre Ucrania, que es pronto para debatir un eventual envío de tropas.

"Todavía estamos lejos de un alto el fuego y no sabemos si habrá tropas internacionales, tropas de la ONU", dijo el canciller socialdemócrata.

Como garantía de seguridad futura para Ucrania, enfatizó la necesidad de que el país disponga de un ejército fuerte con el que defenderse, para lo que deberá recibir ayuda europea y del resto de sus socios, según remachó.

También concedió que Estados Unidos bajo Trump es un "socio más complicado que en el pasado" e instó a cuidar de la propia seguridad a nivel nacional y europeo, aunque matizó que hace falta un mayor margen para la financiación de estos propósitos de forma que el rearme no sea a costa de la modernización de la infraestructura o del gasto social.

Alice Weidel, la candidata del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), segundo en los sondeos, también se posicionó en contra del envío de tropas alemanas a Ucrania, que constituiría una "señal errónea".

La paz tendrá que ser garantizada por una misión internacional sin participación del Ejército alemán, que no "es capaz" de algo así, pues "no está en condiciones de defender su propio país", afirmó Weidel.

Además, criticó al resto de partidos por favorecer una "escalada" en Ucrania, mientras que, según dijo, Trump aplica lo que AfD reclama desde el principio, "un alto el fuego y negociaciones de paz inmediatas". EFE