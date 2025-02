Por un tema de "ego" Giménez afirma que en dos ocasiones quiso dejar al Atlético de Madrid

Montevideo, 20 feb (EFE).- El defensor uruguayo José María Giménez afirmó este jueves que por un tema de "ego" quiso en dos oportunidades dejar al Atlético de Madrid y que, tras charlas con su técnico y entorno, decidió quedarse junto a la que considera la mejor hinchada de España.

"La primera vez fue en el 2018 que me lo planteé y dije que no y después en el 2021 también. Ahí sí es verdad que me lo pensé un poco más. Obviamente cuando uno va a tomar este tipo de decisiones al final tiene que poner mucho en la balanza y muchas veces tiene que dejar de lado el ego", dijo en una entrevista con el programa La Quinta Tribuna del canal uruguayo AUF TV.

En ese sentido, indicó que en esos momentos y por "diferentes circunstancias" sentía la necesidad de salir del equipo que integra desde hace doce años porque no se hallaba cómodo.

"Hablando con el club y con el entrenador, me di cuenta que realmente lo que quería era quedarme y que lo que estaba teniendo era un momento de ego que no me dejaba ver más allá de lo que de lo que había en ese momento. Y la realidad es que no me arrepiento, al contrario, creo que acerté y hoy por hoy estoy muy contento de haber tomado esas decisiones", señaló.

El zaguero uruguayo también hizo énfasis en que durante sus doce años de carrera "han sido muchos" los aprendizajes que ha vivido, más en las derrotas que en las victorias, y que compara a su club con la selección de su país al momento de competir y enfrentar los campeonatos.

Giménez valoró que se siente como en su país incluso estando en Europa ya que, a su juicio, la pasión de las tribunas en su club es similar al del fútbol uruguayo así como la resiliencia de pertenecer a uno de los grandes del fútbol español en el que cada triunfo ante el Barcelona o el Real Madrid "el sabor es más lindo".

"A veces me enseñó que no siempre ganar es lo más importante. He aprendido que el camino que recorrés y lo que vas aprendiendo durante él es el verdadero éxito y después los valores que te quedan de todo lo que aprendiste en lo recorrido", apuntó.

El defensor charrúa no dejó pasar la ocasión para referirse a la actualidad en la selección de su país de la que se considera "un peón que está dispuesto a trabajar y aportar para el equipo desde la posición que le corresponda.

"Considero que soy un peón del club, soy un empleado del club, entonces ¿Mi lugar hoy cuál es? Jugador de fútbol ¿Para qué estoy? Para jugar al fútbol. Si juego es porque el entrenador me necesita o considera que tengo que jugar. El día que no juegue más levantaré la mano y me juntaré con él y le digo, bueno, creo que me tengo que ir porque no estoy jugando", sentenció.

Para 'Josema', tanto en su club como en la selección lo más importante es sumar de donde le toque estar y, a partir de ahí, seguir ayudando a la Celeste a que "logre los objetivos". EFE