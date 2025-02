PepsiCo se suma a empresas que se alejan de políticas de diversidad en la era Trump

(Bloomberg) -- PepsiCo Inc. es la más reciente empresa que decide recortar sus programas de diversidad, equidad e inclusión, a medida que el presidente Donald Trump de eliminar este tipo de políticas se extiende a través de las corporaciones estadounidenses.

La empresa abandonará los objetivos de representación de la fuerza laboral, ya no tendrá un director dedicado a políticas DEI (diversidad, equidad e inclusión), y ampliará su programa de diversidad de proveedores para incluir a todas las pequeñas empresas, entre otros cambios, según un memorando del director ejecutivo, Ramón Laguarta.

Dijo que la empresa había estado perfeccionando su enfoque durante el último año “para garantizar que esté alineado con nuestra estrategia comercial a largo plazo, que responda a los mercados locales y que se centre en los principios que impulsan el crecimiento sostenible”.

El contenido del memorando, publicado el jueves por el activista anti-DEI Robby Starbuck, fue confirmado por un portavoz de PepsiCo.

Empresas desde Amazon.com Inc. hasta Walmart Inc. han anunciado cambios en sus programas de DEI en los últimos meses, a medida que los activistas aumentaban la presión contra las iniciativas de diversidad. Esa tendencia se ha acelerado bajo Trump, cuya administración amenazó con iniciar investigaciones penales contra las empresas con políticas DEI “ilegales”.

El gobierno de Estados Unidos está recortando miles de puestos de trabajo a medida que elimina empleados relacionados con la cultura DEI y presiona a los contratistas gubernamentales para que hagan lo mismo.

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: PepsiCo Joins Companies Retreating From DEI in Trump Era

