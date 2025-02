JPMorgan atrae US$60.000 millones de clientes ricos de América Latina

(Bloomberg) -- El banco privado de JP Morgan Chase & Co. recaudó US$60.000 millones de clientes latinoamericanos en los últimos cuatro años ya que más clientes decidieron poner su dinero a trabajar en el extranjero, y la mayoría provenía de inversionistas mexicanos ricos.

Los fuertes mercados de capital de Estados Unidos también ayudaron, ya que las fortunas que el banco administra para los clientes de la región aumentaron a aproximadamente US$220.000 millones desde US$180.000 millones en abril de 2023, según Edinardo Figueiredo, director ejecutivo para América Latina y el grupo de familias globales de JPMorgan Private Bank. Los clientes mexicanos representan US$85.000 millones del total.

“Crecimos mucho y esperamos que este impulso continúe”, dijo Figueiredo. Pero agregó que este año la expansión probablemente será más “tibia” debido al menor crecimiento económico en la región y a la falta de “eventos de liquidez” (operaciones que liberan dinero para administrar, como la venta de participaciones de los accionistas mayoritarios en una oferta pública inicial).

JPMorgan, que en los últimos años vendió todo su negocio de banca privada onshore en América Latina, ahora se centra en clientes con más de US$5 millones para invertir fuera de la región. Tiene centros de reservas en Miami, Nueva York, Houston y Ginebra. La oficina de Miami ha crecido más que las demás y ahora es la más grande, representando el 56% de los ingresos de la región, dijo Figueiredo.

Con 550 empleados, la empresa planea contratar 40 más en 2025.

“El año pasado, el negocio mexicano estaba en auge y los clientes de allí usaban cada vez más a EE.UU. como plataforma de diversificación”, dijo Alexandre Zanuto, responsable de inversiones y asesoramiento para Brasil en JPMorgan Private Bank.

Por otra parte, la riqueza administrada por los brasileños, “que tradicionalmente tienden a pensar más localmente”, aumentó mucho menos debido a que algunos redujeron sus inversiones en dólares para comprar bonos exentos de impuestos en el mercado interno, dijo.

Los ejecutivos de JPMorgan esperaban que las reformas que entraron en vigor el año pasado, aumentando la carga fiscal sobre los fondos exclusivos para brasileños ricos, persuadirían a esos clientes a diversificarse más, beneficiando las inversiones offshore.

Pero eso no sucedió, “al menos al principio”, dijo Zanuto.

El banco estima que los mexicanos ricos tienen cerca del 80% de sus inversiones en el exterior, mientras que en el caso de los brasileños esa cifra es inferior al 30%, lo que crea muchas oportunidades de diversificación. Los chilenos también invierten la mayor parte de sus fortunas en los mercados locales, según JPMorgan.

“El año pasado, Estados Unidos fue el lugar al que los inversionistas globales acudieron para invertir, con el S&P batiendo varios récords”, afirmó Figueiredo. “Y el banco espera que este buen momento en el mercado bursátil estadounidense continúe este año”.

Traducción editada por Malu Poveda.

Nota Original: JPMorgan Takes In $60 Billion From Rich Latin American Clients

