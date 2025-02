Israel ordena intensificar las operaciones militares en Cisjordania tras las explosiones cerca de Tel Aviv

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha ordenado este jueves a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que intensifiquen sus operaciones en Cisjordania tras la explosión simultánea de tres autobuses vacíos al sur de Tel Aviv, un incidente que las autoridades barajan como un posible ataque terrorista por parte de las milicias palestinas.

"He ordenado a las FDI que aumentaran la intensidad de la actividad antiterrorista en el campo de refugiados de Tulkarem y en todos los campos de refugiados en Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania)", ha indicado en un comunicado recogido por el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, ha indicado que las fuerzas israelíes perseguirán a los terroristas "hasta el final", mientras que también "destruirán la infraestructura" que utilicen las milicias palestinas en territorio cisjordano. "Los residentes que den cobijo a terroristas pagarán un alto precio", ha agregado.

Esto se produce después de que las autoridades israelíes hayan informado de la detonación de varios artefactos explosivos que han hecho arder al menos tres autobuses vacíos ubicados en varios puntos de Bat Yam, al sur de Tel Aviv.

El Batallón Tulkarem de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha afirmado que "la venganza de los mártires no será olvidada mientras el ocupante esté en nuestra tierra", según recoge 'Filastin'.