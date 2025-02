Hedge fund de Izzy Englander atrae talento con una oferta de US$100 millones

(Bloomberg) -- A medida que se intensificaba la guerra entre los gigantes de los fondos de cobertura por conquistar al gestor de carteras Chris Procaccini, de 48 años, intervino la leyenda de la industria Izzy Englander y obtuvo la victoria.

La oferta de Englander: US$100 millones en potenciales compensaciones a Procaccini y su equipo. La propuesta hizo que el gestor de carteras centrado en la salud rechazara al menos una oferta rival para cerrar su fondo de US$2.500 millones en Magnetar Capital y se uniera a Englander, de 76 años, en su hedge fund de US$75.800 millones, Millennium Management.

La cuantiosa compensación depende del desempeño de Procaccini y su equipo durante varios años. Además de las bonificaciones en efectivo, recibirán un porcentaje inicial más alto de las ganancias generadas, siempre que alcancen ciertos objetivos. Una vez que termine el período, su parte será del 25% de sus ganancias, superior al porcentaje promedio en Millennium, según fuentes con conocimiento del asunto.

Millennium y Procaccini declinaron hacer comentarios.

La contratación de último momento del multimillonario fundador de un fondo de cobertura pone de manifiesto lo feroz y costosa que se ha vuelto la batalla por el talento entre los gigantes multiestrategia, incluso varios años después de que una explosión de activos comenzara a aumentar la presión por contratar a más y más personas.

Dado que los inversionistas de los mayores fondos multistrategia pagan todos los gastos, incluida la remuneración, estas empresas pueden ofrecer sumas de dinero y beneficios cada vez mayores para atraer a los operadores más talentosos con la esperanza de que se rentabilicen con creces con mayores rendimientos.

Si bien estos montos exceden el tradicional esquema de comisiones de “dos y 20” que siguen aplicando la mayoría de los fondos de cobertura, las ganancias netas relativamente altas y el desempeño constante de las mayores empresas multiestrategia siguen atrayendo a los inversionistas, lo que genera una demanda cada vez mayor de operadores.

Procaccini operó anteriormente en Hutchin Hill Capital, Highbridge Capital Management y SAC Capital, de Steve Cohen, actualmente Point72 Asset Management.

Traducción editada por Paulina Munita.

