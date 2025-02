Europa se alinea para apoyar a Ucrania y crear un plan de seguridad

(Bloomberg) -- Las capitales europeas reaccionaron con sorpresa al abrupto vuelco de Donald Trump en contra del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al tiempo que intentaban asegurar a Kyiv que cuenta con el respaldo del continente mientras intentan persuadir a Washington.

El presidente de EE.UU. se sumó el miércoles a la narrativa del Kremlin, calificando a Zelenski de “dictador”. Trump advirtió en una publicación en las redes sociales que sería mejor que el líder ucraniano se dé prisa en llegar a un acuerdo con Rusia “o no le quedará país”.

La posibilidad de que EE.UU. retire su enorme apoyo militar y financiero a Ucrania, sobre todo ahora que comienza las negociaciones de paz sin la participación de Europa o Kyiv, ha obligado a reevaluar la arquitectura de seguridad europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, viajarán a Washington la próxima semana para hablar sobre Ucrania y defensa.

“El presidente Trump es un hombre muy inteligente, tiene su propia forma de expresarse”, dijo el jueves el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en una entrevista con Francine Lacqua de Bloomberg. “No puede haber solución para Ucrania sin la participación de los ucranianos y, por supuesto, no puede haber acuerdo de seguridad para Europa sin la participación de los europeos”.

Incluso el Kremlin se vio sorprendido por el tono duro de los comentarios de Trump, que el propio presidente Vladímir Putin no había adoptado. Las críticas superaron cualquier expectativa en Moscú de que la visión estadounidense de la guerra pudiera volverse a favor de Rusia, según una persona con conocimiento de la situación.

Aunque los funcionarios rusos no entienden del todo la estrategia de negociación de Trump y desconfían de las trampas y los giros inesperados, tienen que aprovechar la oportunidad de obtener el máximo beneficio posible para Rusia en cualquier acuerdo para poner fin al conflicto, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato.

Los comentarios de Trump provocaron una reacción inmediata y tajante de los líderes europeos. El canciller alemán, Olaf Scholz, escribió en las redes sociales que es “simplemente erróneo y peligroso” negar la legitimidad de Zelenski.

“Ucrania lleva casi tres años defendiéndose de una despiadada guerra de agresión rusa”, añadió.

El oponente conservador de Scholz en las elecciones alemanas del domingo, Friedrich Merz, apoyó de manera similar al presidente ucraniano, y añadió que “mientras el presidente ruso esté en el poder con elecciones fraudulentas, nosotros estamos del lado de la democracia”.

“Estamos del lado de Ucrania”, escribió en una publicación en X. “Solo con esta claridad puede terminar esta terrible guerra”.

Los líderes europeos han estado luchando por idear una estrategia para asegurar un posible alto al fuego en Ucrania, tras las negociaciones bilaterales de EE.UU. con Rusia en Arabia Saudita del martes. Pero hasta ahora, no han sido invitados a participar en las conversaciones, y aún no han decidido quién hablará en nombre de todos ellos.

“Estamos en un estado relativamente delicado en lo que respecta a estas discusiones y, por supuesto, Europa también debe presentarse y emerger con una voz unificada”, dijo Mitsotakis. “También debemos hacer lo que se espera de nosotros para comprometernos con nuestra propia seguridad, no solo con la de Ucrania”.

