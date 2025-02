Eugenia Osborne asegura no tener ni idea de la situación económica de su padre

Eugenia Osborne ha posado este jueves, 20 de febrero, en el photocall de Pedro del Hierro durante la presentación de su colección OI25-26 'El Pellizco' en la 81ª edición de MBFWM y allí ha hablado de la polémica que rodea a su padre.

Este miércoles, la revista Lecturas desvelaba en exclusiva en su portada las deudas que ahogan a Bertín Osborne, pero parece que su hija Eugenia ha tomado una decisión respecto a esta polémica después de que se le haya preguntado en más de una ocasión sobre ello.

La modelo se ha mostrado feliz por el fichaje de su padre en 'Tu cara me suena': "La verdad es que no sabía que ya se sabía esto... yo estaba calladísima", pero "tengo muchas ganas de verlo, todavía me acuerdo de algún programa que hizo de 'Lluvia de estrellas', que le cambiaban y cantaban... me hace mucha gracia verlo".

Además, Eugenia ha desvelado que es un programa que "le divierte muchísimo porque esto es una cosa que iba a hacer hace ya tiempo, pero al final entre unas cosas y otras no pudo, por temas de trabajo, y ya por fin lo consigue ahora hacer y le divertía mucho".

Eso sí... sobre si ha decidido concursar porque necesita liquidez, Eugenia ha contestado: "Ahí no tengo ni idea, las finanzas de mi padre, son las de mi padre, igual que yo no sé las de él, él no sabe las mías".

De esta manera, la hija del presentador ha dejado claro que no tiene ni idea de la situación económica de su padre y ha pedido que se respete su privacidad: "No lo sé, son sus asuntos, creo que debería quedarse en su intimidad, hay determinadas cosas que son feas hablarlas".