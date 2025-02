Estratega de Goldman prevé corrección en acciones estadounidenses

(Bloomberg) -- El mercado de valores estadounidense puede entrar en territorio de corrección a medida que los compradores minoristas e institucionales se queden sin fuerza, según Scott Rubner, director general de mercados globales y especialista táctico de Goldman Sachs Group Inc.

“La dinámica del flujo cambia drásticamente a partir del lunes y estoy atento a una posible corrección”, escribió Rubner en una nota a clientes el jueves.

Las acciones estadounidenses alcanzaron un nuevo récord el miércoles a pesar de la incertidumbre en torno a los aranceles y la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal. Las fuertes alzas han sido impulsadas por los resilientes resultados corporativos y los fuertes flujos de inversionistas minoristas e institucionales. Pero esta dinámica podría cambiar a partir del lunes, escribió Rubner.

Se espera que la demanda de los operadores minoristas, que este año han estado invirtiendo en acciones estadounidenses a un ritmo récord, se desacelere antes de la temporada de pago de impuestos en marzo. Los flujos de los fondos de pensiones también pueden “quedar sin energía”, según Rubner, atribuyéndolo a las tendencias estacionales. Enero y febrero suelen ser los meses más fuertes del año para la asignación anual de activos, seguidos de entradas más débiles en marzo.

El posicionamiento en fondos sistemáticos que siguen tendencias también parece bajista. Se estima que los asesores de negociación de materias primas (CTA, por sus siglas en inglés), que compran o venden acciones según la dirección del mercado, venderán alrededor de US$61.000 millones en acciones estadounidenses durante el próximo mes si los mercados caen, en contraste con solo unos US$10.000 millones de compras en un escenario alcista.

Además, el posicionamiento en el mercado de opciones también apunta a cierta volatilidad. Según las estimaciones de Goldman, los operadores tienen actualmente una posición larga de US$9.800 millones en gamma del S&P 500, que actúa como amortiguador del mercado cuando los operadores compran la caída. Sin embargo, el equipo de negociación de índices del banco estima que el 50% de esta posición larga en gamma se liquidará el viernes, y el mercado tendrá la capacidad de moverse con mayor libertad la próxima semana.

