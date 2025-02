EE.UU. pone sanciones rusas sobre la mesa en diálogo sobre guerra en Ucrania

(Bloomberg) -- Estados Unidos señaló que el alivio de las sanciones contra Rusia podría estar sobre la mesa en las conversaciones sobre la guerra en Ucrania, mientras el presidente Donald Trump se apresura a alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto de tres años.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el jueves que EE.UU. está preparado para aumentar o reducir las sanciones en función de la voluntad del Kremlin de negociar.

“Esa sería una muy buena descripción”, dijo en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de ajustes en cualquier dirección, en una entrevista en Bloomberg Television. “El presidente está comprometido a poner fin a este conflicto muy rápidamente”.

Bessent dijo que los recientes comentarios del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sugiriendo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está mal informado sobre la guerra, eran “inapropiados” y habían introducido “claridad” en la relación entre EE.UU. y Ucrania.

El miércoles, Trump calificó a Zelenski de “dictador” y aumentó la presión sobre Kyiv para que acepte los términos de un acuerdo para poner fin a la guerra. El presidente ucraniano se había opuesto a que EE.UU. y Rusia negociaran un acuerdo sin la participación de Kyiv.

Los comentarios de Bessent son la evidencia más reciente de un cambio importante en EE.UU. hacia Rusia bajo la administración Trump que también ha sorprendido a sus aliados europeos, quienes ahora buscan una respuesta.

El giro ha afectado las conversaciones entre las naciones del Grupo de los Siete, que ahora está tratando de acordar un borrador de comunicado para conmemorar los tres años desde la invasión rusa después de que un borrador inicial fuera significativamente diluido, según diplomáticos familiarizados con las conversaciones.

La andanada de Trump contra la legitimidad de Zelenski como jefe de Estado ucraniano, junto con falsas solicitudes sobre sus bajos índices de aprobación, se produjo en un momento en que el país se encuentra bajo la ley marcial, impuesta a raíz de la invasión de Rusia, que le prohíbe celebrar elecciones.

El enviado de Trump a Ucrania y Rusia, Keith Kellog, se reunió el jueves con el presidente ucraniano en Kyiv, pero no hizo declaraciones a los medios de comunicación a petición de EE.UU.

Planificar secuenciación

Bessent dijo que Zelenski le había asegurado antes de la Conferencia de Seguridad Múnich el fin de semana que Ucrania firmaría un acuerdo de US$500.000 millones para ceder derechos sobre los minerales ucranianos, pero luego se negó a hacerlo. El acuerdo habría sentado las bases para un plan “elegante” presentado por Trump para poner fin a la guerra.

“La secuencia de lo que iba a suceder era: acercar a los ucranianos a EE.UU. a través de vínculos económicos, convencer al pueblo estadounidense, al público estadounidense, ponerlos de su lado”, dijo Bessent. “Y luego decirles a los rusos que vayan a la mesa de negociaciones con un mensaje muy contundente de que, si es necesario, aplicaremos sanciones”.

“EE.UU., con un mayor interés económico en Ucrania, proporciona un escudo de seguridad”, afirmó Bessent.

Trump también sugirió en una publicación en Truth Social que Zelenski debería celebrar elecciones en su país, que sigue bajo la ley marcial debido a la guerra. El presidente ucraniano “debería actuar rápido o no le quedará país”, dijo Trump.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones del presidente, Bessent dijo que “probablemente es necesario” que Ucrania “avance con el proceso democrático”, después de hablar sobre la visita a un hospital infantil que había sido bombardeado durante una reciente visita al país.

Traducción editada por Malu Poveda.

--Con la colaboración de Viktoria Dendrinou, Annmarie Hordern, Lisa Abramowicz y Jonathan Ferro.

