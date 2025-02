Scholz advierte de lo "erróneo y peligroso" de los comentarios de Trump sobre Zelenski como un "dictador"

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha advertido este miércoles de que negar la legitimidad democrática del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, es un paso "erróneo y peligroso", rechazando así las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha acusado al líder ucraniano de ser un "dictador" por no celebrar elecciones.

"Es sencillamente erróneo y peligroso negar la legitimidad democrática de Zelenski (...) Es el jefe de Estado electo de Ucrania", ha aseverado Scholz, quien ha abundado en que si no se han celebrado elecciones en un contexto bélico es porque la Constitución ucraniana y la legislación electoral así lo recogen y "nadie debería afirmar lo contrario".

Scholz ha ofrecido declaraciones al diario alemán 'Spiegel' en las que ha recordado que fue la Rusia del presidente Vladimir Putin quien dio el primer paso en esta guerra al invadir militarmente Ucrania la noche del 24 de febrero de 2022, hace ya casi tres años, y que es Kiev quien lleva todo este tiempo "defendiéndose de la despiadada agresión rusa día tras día".

Previamente, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, se había pronunciado también al respecto calificado de "completamente absurdos" los comentarios de Trump. "Si no se limitase a tuitear rápidamente y viera el mundo real, sabría quién en Europa lamentablemente tiene que vivir en condiciones dictatoriales: la gente de Rusia, la gente de Bielorrusia", ha declarado para ZDF.

En este sentido, y al igual que Scholz, Baerbock ha afirmado que "el pueblo de Ucrania y su gobierno luchan cada día por una democracia libre" y ha garantizado que Berlín apoya los pasos de Kiev "en su camino hacia la Unión Europea".

Baerbock también ha advertido de "no dejarse confundir por los recientes debates" y mantener la "cabeza fría" ante la "diversidad de voces" desde el otro lado del Atlántico. "La paz duradera en Europa sólo puede lograrse con Europa. Por otra parte, restarle importancia al papel de Europa sólo favorece la agenda rusa", ha aseverado.

Asimismo, ha resaltado que "nadie" excepto el presidente ruso, Vladimir Putin, inició esta guerra "en el corazón de Europa". "Queda por ver si Putin está finalmente dispuesto a poner fin a su brutal guerra contra el pueblo de Ucrania o si quiere continuar la guerra con todas sus fuerzas", ha argüido.

Trump ha acusado a Zelenski de ser un "dictador" si no celebra elecciones y le ha recomendado actuar con rapidez si no quiere quedarse sin "ningún país" que poder gobernar, mientras que también le ha acusado de "entrar en una guerra que no se podía ganar".