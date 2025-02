Pep Guardiola: "Ha ganado el mejor equipo, se lo ha merecido"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, vio al Real Madrid como justo vencedor de la eliminatoria por estar en octavos de la Champions, pero confió en que su equipo retome una buena versión que ha perdido esta campaña, al tiempo que vio a los blancos como "favoritos" y también al Liverpool y al FC Barcelona.

"El plan era tener un mejor resultado, no hemos podido defender bien los movimientos de Mbappé, ha atacado muy bien el espacio, ha sido más complicado. Ha ganado el mejor equipo, se lo ha merecido. El equipo ha llegado a finales y semifinales, pero este año no estamos entrando y saliendo con buen pie", dijo en rueda de prensa.

"Las otras temporadas han estado bien, pero esta no. Tenemos que aprender. El físico importa mucho aquí, ellos han corrido mucho más, han mejorado, han presionado alto, son muy dinámicos. Se lo han merecido, es el aprendizaje que nos llevamos, tenemos que aceptarlo", añadió después de la eliminación.

El técnico español explicó la baja de Erling Haaland en el Bernabéu. "Ayer intentó entrenar, pero se hizo daño en la última acción contra el Newcastle, no se sentía bien caminando ni subiendo escaleras. Me dijo que no estaba preparado", apuntó.

Por otro lado, Guardiola confesó que acepta "la realidad" actual de su equipo. "Acepto la realidad, han sido mejores. La temporada pasada jugamos muy bien, estábamos teniendo un rendimiento mucho mejor quizá. Siempre digo que el equipo que se lo merece debería ganar, a veces no te mereces pasar y pasas, el año pasado pudo haber alguna de estas circunstancias, tendremos que reflexionar sobre ello", apuntó sobre los duelos contra el Madrid.

"Digerir este resultado no es fácil, pero ellos son muy buenos. Con el tiempo, el club aceptará las cosas como son. Tenemos 30-40 partidos, tenemos que mejorar. Nada dura para siempre, hemos sido extraordinariamente extraordinarios, tenemos que ir paso a paso. Muchas veces nos hemos ido por detalles, es una competición muy emocional. No tengo mucho reproche hacia nosotros. Hemos estado muy bien en los años anteriores", añadió.

Además, Guardiola se refirió al momento y futuro del Madrid en esta campaña de Champions. "Lo mejor es que su dinámica es muy buena y su calidad individual, también. Son capaces de hundirte, pueden hacer jugadas de gol a través de pases. La movilidad de Bellingham es extraordinaria. Siempre tenía la sensación de que igual por aquí, por allá. Este año han crecido, hacen muchas cosas muy bien. Es uno de los favoritos, siempre lo es, lo ha sido y lo será. Hay otros equipos, el Liverpool, el Barça está fantástico", terminó.