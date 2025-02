Muerte de la actriz de 24 años Kim Sae-ron pone el foco en el ciberacoso en Corea del Sur

Seúl, 19 feb (EFE).- La actriz surcoreana Kim Sae-ron fue enterrada este miércoles con la presencia de sus allegados y compañeros de profesión, tras ser hallada muerta el domingo en su domicilio en Seúl en un aparente suicidio tras ser víctima de ciberacoso, lo que ha reavivado el debate sobre este problema en el país asiático.

Conocida por su papel en la película de 2010 'The Man from Nowhere' (El hombre de ninguna parte) o por la miniserie de Netflix 'Bloodhounds' (Sabuesos, 2023), Kim se suma a la lista de celebridades surcoreanas que se han quitado la vida en los últimos años, entre ellos el cantante del grupo de K-pop Astro, Moon Bin, o el actor Lee Sun-kyun, uno de los intérpretes de la oscarizada 'Parásitos' (2019).

Su caso ha vuelto a poner en el foco la gran presión social a la que están sometidos unos actores y músicos a los que se les exigen comportamientos modélicos, y quienes al menor desliz reciben una avalancha de críticas en las redes sociales, en ocasiones lideradas por "youtubers" especializados en cargar contra celebridades.

El funeral privado se celebró este miércoles en memoria de la intérprete en el Centro Médico Asan en Seúl, al que asistieron la actriz surcoreana Kim Bo-ra y el miembro del cuarteto masculino AB6IX Park Woo-jin, entre otros, todos visiblemente conmocionados.

Otras celebridades como el actor Won Bin, también de la cinta 'The Man from Nowhere', la actriz Han So-hee, o la personalidad televisiva Jang Sung-kyu acudieron asimismo hoy a presentar sus respetos.

Muchos de sus seguidores publicaron fotos de crisantemos blancos en redes sociales en su honor.

El cuerpo sin vida de Kim Sae-ron fue descubierto en su hogar en Seongsu-dong, al este de Seúl, a las 16:55 horas del domingo por un amigo que iba a reunirse con ella y que, posteriormente, avisó a las autoridades.

La fallecida no dejó ninguna nota y se ha establecido el suicidio como causa más probable de su muerte, según dijeron las autoridades locales el lunes.

La también actriz de la película 'The neighbors' (Los vecinos, 2012) fue sorprendida en 2022 conduciendo bajo los efectos del alcohol tras estrellar su automóvil contra una barandilla y un transformador, por lo que fue sentenciada a una multa de 20 millones de wones (13.850 dólares).

Este suceso fue el origen del ciberacoso que comenzó a recibir Kim, y también provocó la cancelación de todos los rodajes en los que iba a aparecer, entre ellos la antes mencionada serie de Netflix y otros proyectos en la televisión surcoreana.

Kim también contrajo una deuda de 700 millones de wones (unos 465.000 dólares) con su agencia de representación, Goldmedalist, a raíz del incidente y en concepto de cancelación de contratos, entre otros costes, lo que la dejó en una delicada situación financiera además de sin empleo, según los medios locales.

La joven había intentado volver a actuar en una obra de teatro el pasado abril, pero abandonó por cuestiones de salud y tras las críticas que recibía de forma continua.

Anteriormente, había expresado en redes sociales sus problemas relacionados con la salud mental al publicar, el pasado año, mensajes como "Ya es tan duro, ¿podéis parar todos?".

La actriz se había sentido especialmente afectada por los contenidos obra de 'youtubers ciber-demoledores', como se conoce en Corea del Sur a los 'influencers' dedicados principalmente a criticar asuntos de la vida privada de celebridades, según dijo el exactor Kwon Young-chan, quien lidera una asociación surcoreana de prevención de suicidios entre famosos.

"Planeamos emprender acciones legales, incluyendo presentar una queja ante la Comisión de Arbitraje de la Prensa, contra aquellos que son responsables", dijo Kwon a la agencia local Yonhap tras asistir al funeral de Kim y hablar con sus allegados.

Kwon señaló en concreto a uno de los antes citados 'ciber-demoledores', Lee Jin-ho, quien cuenta con 626.000 subscriptores en Youtube y que publicó una serie de vídeos difamatorios contra Kim desde 2022, criticando fotos subidas por la actriz en las redes donde aparecía trabajando en una cafetería tras abandonar su carrera cinematográfica o junto a su pareja.

Lee ha retirado de su canal seis vídeos sobre Kim desde que se conoció su muerte.

Kwon afirmó que otros actores como el antes citado intérprete de 'Parásitos' también han sido víctimas de un "entorno hostil" en la red que "golpea con más fuerza a las celebridades", en declaraciones al diario Joongang.

Diversos periódicos y medios web surcoreanos han publicado en los últimos días editoriales y artículos de opinión denunciando la cultura tóxica de "tolerancia cero" y de comentarios sensacionalistas contra celebridades, y algunos incluso han admitido que los medios tradicionales son también parte del problema. EFE