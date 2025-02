Machado y González Urrutia piden una reacción diplomática ante "asedio" a sede argentina

Caracas, 19 feb (EFE).- Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia instaron este miércoles una reacción del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela ante lo que denuncian como "asedio" policial a las afueras de la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil, donde permanecen asilados cinco antichavistas.

"Al cuerpo diplomático en Caracas: tienen un deber y aquí la historia se está escribiendo", dijo la también exdiputada, quien pidió a "los venezolanos" alzar la voz por los asilados, que son Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, todos colaboradores de la opositora.

Machado aseguró que el "asedio" comenzó con "individuos armados" con "armas largas", quienes -aseguró- "sacaron a la fuerza" a los propietarios de las viviendas aledañas y rodearon la residencia argentina, por lo que consideró que los asilados están "sitiados".

Además, alertó que los cinco refugiados permanecen sin servicio de electricidad luego de que la estatal Corporación Eléctrica Nacional se robara -según denunció- los fusibles del recinto hace meses.

"Esto es monstruoso. Y lo que es insólito es que no haya una reacción de toda la comunidad internacional", expresó Machado en una transmisión en su cuenta de Instagram.

En el mismo espacio, González Urrutia manifestó que en "circunstancias normales" el "asedio" a la residencia argentina "tendría que provocar el repudio" de la comunidad diplomática en Venezuela.

"Yo no he escuchado, hasta ahora, (a) ninguna misión diplomática, no he escuchado todavía al decano del cuerpo diplomático, expresarse sobre este asedio que tiene la Embajada de Argentina en Caracas", cuestionó el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Asimismo, manifestó que esta situación "tiene que cambiar" porque, agregó, "no es posible que un Gobierno tenga secuestrado" a estas personas por "el simple hecho de disentir".

"Esto es algo insólito y que merece el repudio de toda la comunidad internacional", añadió.

Este martes, el Comando Con Venezuela, el equipo de organización de González Urrutia y Machado, informó sobre el colapso de la planta que daba electricidad a la sede diplomática argentina.

Tras esto, pidió "una reacción y solución inmediata, considerando que de esa planta eléctrica depende la conservación de los alimentos que con severas restricciones les han permitido ingresar" a los refugiados.

Hasta el pasado 19 de diciembre permanecía también asilado el exministro Fernando Martínez Mottola, quien era asesor de la PUD, y que, según la Fiscalía, se presentó "voluntariamente" en la sede principal de la institución en Caracas, para declarar sobre "graves hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores organizados" desde la residencia "tras la celebración de las elecciones presidenciales" de julio del año pasado.

Brasil asumió la protección de la Embajada de Argentina en Caracas desde agosto de 2024, luego de que la Administración de Nicolás Maduro expulsara al cuerpo diplomático de ese país, pero un mes después Venezuela revocó esta autorización.

Sin embargo, la Cancillería brasileña informó que permanecerá con la "custodia y defensa de los intereses" de Argentina hasta que el país austral "designe a otro Estado aceptable" para la Administración de Maduro, a fin de llevar a cabo esas funciones. EFE