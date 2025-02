La película "Masters Of The Universe" incorpora a tras nuevos heróes a su reparto

Los Ángeles (EE.UU.), 19 feb (EFE).- La primera película de acción real "Masters Of The Universe", basada en la conocida línea de juguetes de la compañía Mattel, ha incorporado a tres nuevos actores para completar el elenco de sus superheróes, informó The Hollywood Reporter (THR).

El proyecto de Amazon MGM Estudios ha comenzado su producción y ha incorporado a Sasheer Zamata, en el personaje de "Suzie"; a Jon Xue Zhang, que encarnará a "Ram-Man" y a Christian Vunipola, que se meterá en la piel de "Hussein", según la revista especializada.

Nicholas Galitzine ya había sido anunciado para protagonizar el papel de "He-Man" en la película que dirigirá el estadounidense Travis Knight y que está previsto que llegue a los cines el 5 de junio de 2026.

Otros miembros del reparto que ya habían sido confirmados por la compañía cinematográfica son Camila Mendes (que interpretará a "Teela"), Jared Leto ("Skeletor"), Idris Elba ("Duncan/Man-at-Arms"), Morena Baccarin ("The Sorceress") y James Purefoy ("King Randor").

El elenco de la superproducción lo completan Alison Brie ("Evil-Lyn"), Charlotte Riley ("Queen Marlena"), Jóhannes Haukur Jóhannesson ("Malcolm/Fisto"), Sam C. Wilson ("Trap Jaw"), Hafthor Bjornsson ("Goat Man") y Kojo Attah ("Tri-Klops"), recuerda THR.

Los detalles de la trama de "Masters of the Universe", que Knight dirige a partir de un guión de Chris Butler, se mantienen en secreto.

Mattel lanzó la franquicia Masters of the Universe con una línea de figuras de acción que debutó en 1982. Un año después, la serie animada "He-Man and the Masters of the Universe" fue estrenada a lo que siguieron varios videojuegos y otros productos con sus personajes. EFE