Eugenia Osborne reacciona a la supuesta ruina económica de su padre

Bertín Osborne atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida en términos económicos. Así lo desvela en su portada la revista 'Lecturas' este miércoles, aportando datos detallados de la complicada situación financiera que afronta el presentador a sus 70 años.

Y es que a pesar de tener un importante patrimonio fruto de su medio siglo triunfando como cantante y presentador, se encontraría "al borde de la bancarrota" por una deuda que arrastraría con Hacienda de casi medio millón de euros y una elevada hipoteca -con intereses mensuales de 40.000 euros- que no terminará de pagar hasta 2050 (cuando tenga 95 años), después de varias inversiones fallidas en el sector inmobiliario y de la hostelería.

Esta falta de liquidez y una necesidad imperiosa de conseguir dinero al estar supuestamente "ahogado por las deudas" estarían detrás del fichaje de Bertín por la próxima edición de 'Tu cara me suena', que le obligará a abandonar temporalmente el programa que presenta en Canal Sur desde hace variños años, 'El Show de Bertín'.

Graves problemas económicos a los que se sumaría la pensión de manutención que el artista deberá pasar a Gabriela Guillén con carácter retroactivo por el hijo que tienen en común tras la sentencia judicial que reconoce a Osborne como padre del menor. El niño está a punto de cumplir 14 meses, por lo que aunque todavía no han llegado a ningún acuerdo cabe pensar que la cantidad que tendrá que pagar a la esteticien será bastante elevada, puesto que desde su nacimiento no se ha hecho cargo de ningún gasto del pequeño.

EUGENIA OSBORNE, SORPRENDIDA POR LA SUPUESTA BANCARROTA DE SU PADRE

Una información destapada por 'Lecturas' que ha pillado desprevenida a Eugenia Osborne, que ha reaccionado con sorpresa a la supuesta 'bancarrota' de su padre durante la fiesta de inauguración de la MBFW Madrid. "Ay mira, yo la verdad es que no lo sé, de verdad, que es que esto ya me parece de... no lo sé, no son cosas mías" ha reconocido con una risa nerviosa, dejando claro que ella "nunca he visto" que tenga los graves problemas económicos que se está comentando.

"Bueno, mira, la verdad es que es gratis opinar, ¿no? Es que no puedo deciros nada más. Yo he hablado con él esta mañana y está perfectamente, perfectamente bien" ha asegurado rotunda, insistiendo en que desconoce qué hay de cierto en la difícil situación financiera que habría empujado a su progenitor a fichar por 'Tu cara me suena'.

No es la única información sobre Bertín que ha surgido en las últimas horas, ya que también se especula que estaría distanciado de su exmujer Fabiola Martínez y que su relación no sería tan buena como creemos: "No, o sea, es que no voy a entrar en esto, de verdad, es que esto ya me parece como un cotilleo que no merece la pena, de verdad. Que no. Están bien y mi padre está bien y no voy a entrar en esto" ha desmentido molesta.