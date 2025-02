El brasileño José de Toledo renueva con el Recoletas Valladolid

Valladolid (España), 19 feb (EFE).- El jugador brasileño José De Toledo ha renovado su compromiso con el Recoletas Atlético Valladolid para la próxima temporada, para cumplir su cuarta campaña, según ha confirmado el club español, este miércoles, en nota de prensa.

El lateral derecho llegó al equipo vallisoletano en verano del 2022, procedente del Minaur Baia Mare rumano y, hasta la fecha, ha disputado 73 encuentros con la camiseta azulona, incluyendo Liga Plenitude y Copa del Rey, para anotar 220 goles, 199 en partidos de la máxima categoría del balonmano nacional.

De 1,93 metros y 31 años, De Toledo es internacional absoluto con la selección de Brasil, con su última presencia en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, cuando ya formaba parte del Recoletas, y en el que ganó la medalla de plata con su país.

El lateral zurdo del cuadro dirigido por David Pisonero ha completado su trayectoria con los "guerreiros" con dos participaciones en los Juegos Olímpicos y cuatro en mundiales, mientras que en categorías inferiores fue el máximo goleador del Campeonato del Mundo juvenil de Hungría 2013.

Asimismo, obtuvo dos medallas en el Campeonato Panamericano, en el de Argentina 2016, de oro, y en Groenlandia 2018, de plata.

Llegó a España desde el Handebol Itapema brasileño de la mano del Granollers (2014-15, 2015) para, después, disputar la EHF Champions League con el Wisla Plock polaco, además de ganar la liga y la Copa de Macedonia del Norte con el RK Vardar, donde coincidió con su actual entrenador.

José De Toledo ha señalado que, seguir en Valladolid "es un honor", porque es un club "con mucha historia" que quiere seguir añadiendo más éxitos "con un buen proyecto", de ahí que considere que merece la pena continuar en el Recoletas.

Además, ha destacado la buena labor de la entidad desde la parcela deportiva y de cantera y lo importante que se siente, en el ámbito personal, en el club: "La parte de la comisión técnica trabaja muy bien y ese es uno de los motivos que me hacen quedarme", ha reconocido.

"Yo me siento parte de la familia de Valladolid, trabajando también como entrenador con las categorías inferiores. Todo esto me ha hecho pensar mucho y querer quedarme aquí, por el trabajo con las nuevas generaciones ya que me siento muy bien en el club y la ciudad", ha añadido.

En cuanto a su futuro inmediato, para esta segunda vuelta de la Liga Plenitude, De Toledo desea que el equipo "siga trabajando duro, siendo fuertes en casa y tratando de sacar puntos fuera", con ese buen trabajo que les está permitiendo escalar posiciones en la tabla. EFE

mim/mr/nam