Carlo Ancelotti: "Esta eliminatoria nos ha venido bien a nivel emocional"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este miércoles que el 'playoff' de la Champions ante el Manchester City, con victoria por un resultado global de 6-3, les "ha venido bien a nivel emocional", aunque es ahora cuando entran "en un periodo complicado", al mismo tiempo que deseó que el fútbol español, que "está vivo" a nivel internacional, mejore "en otros aspectos".

"Hemos repetido lo bueno que hicimos en la ida, un partido completo en todos los aspectos, el equipo ha trabajado muy bien sin balón, cuando lo hace, después la calidad es muy alta. Hemos tenido ocasiones como nunca hemos tenido en años anteriores", analizó el italiano en rueda de prensa después de vencer al City por 3-1 en la vuelta del 'playoff' de la Champions tumbo a octavos.

Así, el técnico del conjunto madridista celebró que su equipo esté "en la línea correcta", porque les "ha costado mucho". "Ahora hay que trabajar para estar a este nivel y mejorarlo, si es posible. Pero cada tres días hay un examen. Los jugadores han entendido bien la idea de que tenemos que hacer trabajo sin balón", elogió.

"No es positivo, hemos llegado a octavos después de 10 partidos. No salimos de un periodo complicado, entramos en uno complicado. No hay manera de parar, pero a nivel emocional esta eliminatoria nos ha venido bien", confesó el de Reggiolo sobre la importancia de avanzar en este cruce, aunque sabe que "es imposible callar bocas", porque "no se pueden ganar todos los partidos", ironizó.

El entrenador recordó que el Real Madrid está "en la lucha", aunque "ha sido complicado encontrar el equilibrio". "Tenemos posibilidades de llegar muy lejos en esta competición", defendió, convencido de que "la idea de defender con un 4-4-2 es correcta", porque "el equipo se encuentra cómodo". "Hay que destacar el esfuerzo defensivo de Bellingham y Rodrygo, tenemos que seguir así, con esta dinámica y este sistema", comentó sobre el duelo ante el City.

"Sin Haaland, el City pierde mucho poder en ataque. El partido ha empezado muy bien, estamos en la pelea, nos ha costado mucho llegar aquí, 10 partidos. Ahora tenemos que respetar mucho al Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen", reiteró, también acordándose de los futuros posibles rivales.

Preguntado por nombres propios, afirmó que Kylian Mbappé "tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo" en el Real Madrid, para lo que "tiene que trabajar". "Cristiano puso el listón muy alto. Pero no va a ser sencillo para él", dijo riendo.

También elogió el trabajo de Fede Valverde, que ya se ha convertido en una "opción" para el lateral derecho junto a Lucas Vázquez, que "siempre ha cumplido". "Asencio, lo que tiene que hacer lo está haciendo, muy centrado y focalizado. Está aportando mucho, parece un veterano, tiene que seguir así. Si el seleccionador piensa que es bueno para el equipo nacional, bien para él", agregó sobre el joven central.

"Hoy todos han cumplido, Tchouameni incluido. Ha vuelto a su posición y ahí muestra su calidad. La pareja con Ceballos viene bien al equipo, Dani es de posesión y Tchouameni es más contundente, centrado en el aspecto defensivo. Es un jugador muy importante para nosotros, no puede ser Kroos, Modric o Ceballos, pero estos tampoco pueden ser Tchouameni", resaltó.

Finalmente, Ancelotti reflexionó que, tras el pase de tres equipos de LaLiga a octavos y la eliminación en este 'playoff' de tres conjuntos italianos, "el fútbol español está vivo y lo demuestra a nivel internacional, con los clubes y con la selección". "Ojalá el fútbol español pueda mejorar en otros aspectos", concluyó enigmático.