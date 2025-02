Bruselas busca la unidad pese a que aranceles de EE. UU. impactarían de forma desigual

Bruselas, 19 feb (EFE).- La Comisión Europea señaló este miércoles que trata de mantener la unidad entre los Estados miembros ante la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles "recíprocos" a la Unión Europea por el impuesto del IVA y también al aluminio y al acero, aunque reconoció que impactarían de forma desigual en los países.

“Esto es muy importante, la cuestión de la división de los Estados miembros”, dijo el vice director general de Comercio de la CE, Leopoldo Rubinacci, durante una sesión en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo.

Rubinacci afirmó que “la realidad es que la economía de la UE es muy diversa”, de manera que “algunos países producen acero y otros otra cosa, algunos producen más vino que otros, y así sucesivamente”.

Así, admitió que hay “una situación inevitable” en la que los aranceles estadounidenses podrían impactar de diversas formas en los diferentes Estados miembros.

“Pero eso no significa que no vayamos a trabajar de manera que podamos tener un enfoque de la UE, que cuente con el apoyo, esperemos, de la unanimidad de los Estados miembros y, si es necesario, de una mayoría cualificada de ellos”, comentó.

El presidente de EE. UU., Donald Trump., ha anunciado aranceles "recíprocos" a los países que gravan productos estadounidenses no solo con aranceles sino también con impuestos como es el caso del IVA en la UE, y también aranceles del 25 % a todas las importaciones de acero y aluminio.

Bruselas aseguró la semana pasada que reaccionará de forma “firme, proporcional e inmediata" a esos aranceles, que por ahora entrarán en vigor a partir del 12 de marzo para el acero, sin que haya un plazo concreto para los "recíprocos".

Rubinacci dejó claro que aún queda tiempo y que el objetivo actual de la CE es mantener contactos diplomáticos con Estados Unidos y esa es la razón de la visita hoy del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, a Washington.

La idea es evitar que se acaben aplicando esos aranceles y que la UE tenga que responder a ellos: “Tenemos que dar prioridad al diálogo sobre los aranceles”, recalcó.

“Nadie quiere sufrir las consecuencias de los aranceles y las contramedidas, pero puede que lleguemos a una situación en la que esto sea lo que tengamos que hacer”, dijo, no obstante.

Señaló que tienen que estar “preparados para una situación en la que Estados Unidos no tenga como objetivo a todos los Estados miembros de la Unión Europea de la misma manera”.

“El hecho es que no todos los Estados miembros tienen un superávit comercial con Estados Unidos, y tenemos que estar preparados para una situación en la que, si decidimos adoptar esta vía de represalias, que no es, de nuevo, la vía preferida, entonces, por supuesto, el impacto en los distintos miembros va a ser diferente, porque no todos producen los mismos productos”, explicó.

“Así que la cuestión de la unidad europea se va a convertir en un asunto muy concreto, no sólo en una cuestión de declaraciones políticas”, agregó.

Rubinacci también recordó que la UE tiene “experiencia en compensación y represalias” en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y sin llegar a confirmar si la UE variará la lista de productos de EE. UU. en los que podría centrar sus contramedidas, indicó que se trataría de artículos “donde sabemos que el dolor en el otro lado va a ser mayor que el dolor en nuestro lado”.

La UE confeccionó una primera lista en 2018, cuando Washington impuso sus actuales aranceles al acero y aluminio europeos, que incluye productos industriales y algunos agrícolas y agrícolas procesados.

“Buscamos en la medida de lo posible evitar dispararnos a nosotros mismos en el pie. Así que buscamos, por ejemplo, productos en los que la imposición de aranceles de importación más altos por nuestra parte, permitiera encontrar fuentes alternativas de suministro”.

Rubinacci confió en que la CE concluya a finales de marzo su revisión sobre las medidas de salvaguardia que afectan al acero, que expira en 2026. EFE