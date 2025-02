Blake Lively asegura que otras dos actrices están dispuestas a testificar contra Baldoni

Washington, 19 feb (EFE).- La actriz estadounidense Blake Lively asegura en una enmienda a su demanda contra Justin Baldoni que otras dos intérpretes de la cinta 'It Ends with Us' están dispuestas a testificar contra su coprotagonista y director de la misma.

Su alegato supone un nuevo giro en este caso que comenzó en diciembre, cuando Lively señaló tanto a Baldoni como a su estudio Wayfarer de crear un plan para dañar su reputación, después de que ella se quejara de "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos en el rodaje por parte de su compañero.

La denuncia enmendada de Lively no incluye el nombre de esas intérpretes ni cita de forma directa los mensajes intercambiados por supuesto miedo a que sean expuestas al mismo ciberacoso y amenazas que ella y su marido, el también actor Ryan Reynolds, dicen haber sufrido desde que comenzó esta mediática disputa.

"Sin embargo, lo más importante es que estas víctimas-testigos le han dado permiso a la señora Lively para compartir sus comunicaciones en la denuncia enmendada tal como están presentadas y testificarán y presentarán documentos", dijo un portavoz de Lively en declaraciones recogidas este miércoles por la revista The Hollywood Reporter.

Para Bryan Freedman, abogado de Baldoni, la demanda enmendada de Lively está "llena de rumores insustanciales de personas anónimas que claramente ya no están dispuestas a presentarse o apoyar públicamente sus afirmaciones".

"Dado que los documentos no mienten y la gente sí, las próximas declaraciones de quienes inicialmente apoyaron las afirmaciones falsas de la Sra. Lively y de quienes son testigos de su comportamiento serán esclarecedoras. Lo que es verdaderamente incómodo aquí es la falta de pruebas reales de la señora Lively", añadió el letrado.

'It Ends with Us', que se estrenó el pasado agosto, contó con un presupuesto modesto de 25 millones de dólares y ha recaudado 351 en la taquilla global. Estuvo producida por Wayfarer y cofinanciada por Sony, pero su recorrido en los cines se vio manchado por el conflicto en la vida real entre sus protagonistas.

Para los abogados de Lively, el nuevo documento incluye pruebas significativas de que ella "no fue la única que planteó acusaciones de mala conducta en el set más de un año antes de que se editara la película".

Uno de los mensajes mencionados por la actriz data del 24 de mayo de 2023, en el que le dice a una mujer que era amiga de Baldoni que el ambiente en el rodaje hizo que ella llorara al llegar a casa y se quejaba de que el director le mostrara vídeos con su mujer desnuda.

El documento asegura que Steve Sarowtiz, cofundador de Wayfarer, iba a defender el estudio "como Israel se defendió a sí mismo de Hamás".

La denuncia enmendada fue entregada en la medianoche del martes al miércoles, apenas dos días después de que Lively y Reynolds aparecieran en el programa especial por el 50 aniversario de 'Saturday Night Life'.

En un momento de esa emisión las presentadoras le preguntaron a Reynolds qué tal estaba. "Bien, por qué, ¿qué has oído?", dijo el actor entre risas de parte del público, algo que no ha pasado desapercibido para los abogados de Baldoni.

"Nuestros clientes se han tomado este asunto y estas cuestiones muy en serio a pesar de las bromas hechas públicamente por la demandante y su esposo", añade Freedman en el comunicado mencionado por The Hollywood Reporter. EFE