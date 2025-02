Alemania califica de "completamente absurdos" los comentarios de Trump sobre Zelenski como un "dictador"

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha calificado de "completamente absurdos" los recientes comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha tildado al jefe de Gobierno ucraniano, Volodimir Zelenski, de "dictador".

"Es completamente absurdo. Si no se limitase a tuitear rápidamente y viera el mundo real, sabría quién en Europa lamentablemente tiene que vivir en condiciones dictatoriales: la gente de Rusia, la gente de Bielorrusia", ha subrayado en declaraciones al canal ZDF.

En este sentido, Baerbock ha afirmado que "el pueblo de Ucrania y su gobierno luchan cada día por una democracia libre". "Los apoyamos como europeos en su camino hacia la Unión Europea", ha indicado la titular de Exteriores alemana.

Previamente, Baerbock ha instado a "no dejarse confundir por los recientes debates" y mantener la "cabeza fría" ante la "diversidad de voces" desde el otro lado del Atlántico. "La paz duradera en Europa sólo puede lograrse con Europa. Por otra parte, restarle importancia al papel de Europa sólo favorece la agenda rusa", ha aseverado.

Asimismo, ha resaltado que "nadie" excepto el presidente ruso, Vladimir Putin, inició esta guerra "en el corazón de Europa". "Queda por ver si Putin está finalmente dispuesto a poner fin a su brutal guerra contra el pueblo de Ucrania o si quiere continuar la guerra con todas sus fuerzas", ha argüido.

Trump ha acusado a Zelenski de ser un "dictador" si no celebra elecciones y le ha recomendado actuar con rapidez si no quiere quedarse sin "ningún país" que poder gobernar, mientras que también le ha acusado de "entrar en una guerra que no se podía ganar".