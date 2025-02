Zelenski cancela visita a Arabia Saudita tras ser excluido de reunión sobre destino de Ucrania

(Bloomberg) -- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, canceló inesperadamente su visita a Arabia Saudita, donde iba a ser informado del resultado de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el futuro de su país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió el martes en Riad con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, para debatir cómo poner fin a la guerra, sin la participación de nadie de Kyiv, lo que avivó la preocupación por un rápido intento de llegar a un acuerdo sin considerar a Ucrania.

Zelenski, por su parte, se encontraba en Turquía en el marco de una gira regional en busca de apoyo internacional. El miércoles tenía previsto viajar a la capital saudí, con la esperanza de que el príncipe heredero Mohammed Bin Salman le informara sobre las negociaciones entre EE.UU. y Rusia.

“No quiero coincidencias”, dijo Zelenski tras reunirse con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara, reiterando su decepción por no haber sido invitado a la reunión entre EE.UU. y Rusia. “No voy a Arabia Saudita”.

“Queremos acabar con la guerra más que nadie, queremos que se haga de forma justa y no a nuestras espaldas”, añadió.

Que el líder aclamado en todo el mundo por desafiar la invasión rusa de febrero de 2022 se vea reducido a preguntar a un intermediario sobre conversaciones que pueden afectar a la supervivencia de su nación subraya el cambio sísmico en la diplomacia estadounidense desde que Donald Trump habló con Vladímir Putin la semana pasada.

El príncipe Mohammed quería que Zelenski estuviera representado en las conversaciones, pero tanto los estadounidenses como los rusos habían insistido en que querían reunirse sin los ucranianos, según una persona con conocimiento de los preparativos saudíes. MBS, como se conoce al gobernante saudí de facto, tiene previsto informar al presidente ucraniano del papel del reino en la convocatoria de las conversaciones, así como de sus conversaciones con funcionarios rusos y estadounidenses, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque el asunto es delicado.

El predecesor de Rubio como principal diplomático estadounidense, Antony Blinken, dejó claro lo grave que podría ser ese desaire diplomático con sus reflexiones sobre cómo se desarrollan las negociaciones de alto riesgo en la Conferencia de Seguridad de Múnich del año pasado.

“Si no se está en la mesa del sistema internacional”, observó el entonces secretario de Estado, “se va a esta en el menú”.

La llamada telefónica de Trump a Putin de la semana pasada y la perspectiva de una cumbre entre ambos indican la impresionante velocidad a la que se mueve la nueva administración estadounidense para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Junto a los líderes europeos conmocionados por el desarrollo de los acontecimientos, Zelenski está buscando formas de influir en Trump y evitar un acuerdo de “lo tomas o lo dejas” que podría alienar al mayor aliado militar de Ucrania si rechazara el ultimátum.

Ucrania “no sabía nada” de la reunión de Riad, dijo Zelenski en Abu Dabi. “No podemos reconocer, nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”.

