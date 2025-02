Logran la primera predicción en tiempo real de tornados asociados a tifones utilizando el superordenador Fugaku

Fujitsu Limited y la Universidad Nacional de Yokohama (Japon) han logrado de la primera predicción en tiempo real del mundo de múltiples tornados asociados a tifones utilizando la tecnología avanzada del superordenador Fugaku.

Los tornados son fenómenos meteorólogicos difíciles de predecir debido a su pequeña escala y corta duración. Japón comenzó emitir alertas en 2008, pero estas tienen actualmente un período de validez de aproximadamente una hora. A ello se une que en este país asiático aproximadamente el 20 por ciento de los tornados se producen junto con tifones

Fujitsu y la Universidad Nacional de Yokohama iniciaron un proyecto de investigación conjunto en noviembre de 2022, con el objetivo de abordar los desafíos sociales relacionados con los tifones cada vez más severos exacerbados por el calentamiento global, como informan en una nota de prensa.

Esta colaboración, llevada a cabo en el marco del 'Laboratorio de Investigación Colaborativa del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Tifones de Fujitsu y la Universidad Nacional de Yokohama', se centra en comprender los mecanismos de formación de los tifones y en acelerar y mejorar la precisión de las simulaciones de predicción.

La nueva tecnología utiliza un procesamiento paralelo optimizado a gran escala junto con el 'Cloud Resolving Storm Simulator' (CReSS) mejorado, un simulador meteorológico desarrollado por el profesor Kazuhisa Tsuboki en el superordenador Fugaku de Fujitsu.

El CReSS, basado en simulaciones meteorológicas de alta precisión que abarcan desde escalas de nubes (horizontales de 50m a 2.000m) hasta mesoescalas (horizontales de 2km a 2.000km), simula con precisión la formación y el desarrollo de tormentas eléctricas supercelulares que generan tornados.

Sin embargo, el diseño original de este sistema no era adecuado para el procesamiento paralelo a gran escala necesario para la predicción de tornados asociados a tifones, lo que daba lugar a tiempos de cálculo paralelo excesivamente largos y lo hacía inadecuado para la predicción en tiempo real. Para solucionar esto, se desarrolló una versión ligera de CReSS, que redujo las demandas computacionales mientras mantenía la precisión de predicción necesaria.

Además, se empleó la tecnología de procesamiento paralelo a gran escala de Fujitsu, optimizando el mapeo del procesamiento de simulación para la estructura de red de servidores de Fugaku e implementando la ejecución superpuesta de la computación y la salida de archivos. Esto redujo el tiempo de simulación en Fugaku, lo que permitió obtener resultados de predicción sustancialmente más rápidos de lo que era posible anteriormente.

Anteriormente, durante las simulaciones de los tornados del tifón n.º 10, que azotó la zona de Kyushu en Japón en agosto de 2024, se tardó más de once horas en predecir si se producirían o no tornados, lo que hizo que las predicciones no fueran aplicables en la práctica.

Esta tecnología fue capaz de reducir el tiempo de predicción a 80 minutos, lo que permitió a los dos socios predecir la aparición de un tornado con cuatro horas de antelación. Este cálculo de predicción utilizó solo el 5 por ciento de los recursos computacionales de Fugaku, lo que indica el potencial para predicciones aún más rápidas y a mayor escala en el futuro.

Los dos socios lanzarán el CReSS mejorado a la comunidad investigadora en el año fiscal 2024, para mejorar la predicción de fenómenos meteorológicos extremos y potenciar los esfuerzos de mitigación de desastres.