La retrospectiva de la artista Huguette Caland llega fragmentada al Reina Sofía por los bombardeos de Israel al Líbano

La exposición retrospectiva de la artista libanesa Huguette Caland (1931-2019) ha llegado este martes al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía fragmentada debido a los bombardeos de Israel al Líbano, que ponían en riesgo el transporte de 33 obras expuestas en colecciones y museos de Beirut.

"No pudimos traer estas obras porque en el momento en el que había que traerlas, el alto al fuego no estaba firmado todavía, con lo cual no había condiciones de seguridad necesarias para traerlas. Lo decidimos de manera muy sabia y sensata. Eran obras que estaban en colecciones privadas, en fundaciones, en museos. Ahora que parece que estamos cerca de una especie de paz, esperamos que estas obras puedan estar en la exposición en Hamburgo (Alemania) este otoño", ha explicado la comisaria de la muestra, la catedrática de Arte Contemporáneo especializada en Oriente Medio y Norte de África, Hannah Feldman.

No obstante, la exposición 'Huguette Caland: Una vida en pocas líneas' --que podrá visitarse en la pinacoteca madrileña desde este 19 de febrero hasta el próximo agosto--, no ha quedado "peor" por estas ausencias y tampoco ha habido "pérdida estética", aunque sí eran obras que permitían estudiar el papel del mecenazgo en el país natal de la artista, ha añadido Feldman.

"Hubo muchas personas en Líbano que compraron su obra y que la apoyaron en su vida como artista allí, y eso es lo que queríamos contar con estas obras. Y también explicar y señalar que el Líbano es un país dedicado a su cultura y a su arte, no solamente un país víctima de los conflictos a lo largo de los años", ha precisado la comisaria.

Compuesta por aproximadamente 300 obras de Caland, entre dibujos, pinturas, textiles y collages en grandes y pequeños formatos, procedentes de Europa y Estados Unidos, el Reina Sofía acogerá esta muestra que posteriormente recalará en Alemania y que pretende mostrar la idea que tenía la propia artista de que el arte y la política "son inseparables", dándole visibilidad a una mujer "rebelde" a la que se ha "tardado" en reconocer.

"Es relevante que inauguremos una exposición de una de las artistas fundamentales de la historia del arte en el Líbano, en medio de una guerra, exposiciones como esta son clave para hacer memoria de la historia del arte contemporáneo de una forma más compleja de lo que estamos acostumbrados", ha asegurado el director del Reina Sofía, Manuel Segade.

Del mismo modo, el director del Deichtorhallen de Hamburgo, Dirk Luckow, ha calificado a Caland como una artista cuyo trabajo refleja su "conciencia política" pero sin dejar de lado la alegría de vivir. Mientras, Feldman ha afeado las palabras del presidente de su país, Donald Trump, quien cree que ha abogado por que Israel lleve a cabo una "limpieza étnica" en Palestina.

"Mientras estamos aquí, Israel todavía ocupa partes de Líbano y invade su espacio aéreo, a pesar del alto al fuego. Y el presidente de mi propio país, no mi presidente, pero sin embargo, el presidente de mi país, ha propuesto la completa limpieza étnica de Gaza. Esta muestra tiene que ser vista en este contexto, aunque no fue planeado de esta manera", ha apuntado.

Precisamente, tanto su país como Palestina fueron importantes en la vida y obra de Caland, a "todos los niveles". En 1969 fue cofundadora de Inaash, una ONG que ayuda a las mujeres palestinas de los campos de refugiados libaneses a sacar provecho de las labores tradicionales del bordado palestino.

OBRAS QUE REFLEJAN EL FEMINISMO Y PREOCUPACIONES DE CALAND

'Huguette Caland: Una vida en pocas líneas' --nombre que recibe de un lienzo homónimo que dedicó a su marido y que no ha podido formar parte de la muestra por estar en Líbano-- está organizada en 12 salas de forma cronológica con las que se reflejan las preocupaciones feministas o deseos de la artista como el envejecimiento en las mujeres o las migraciones a través de lienzos de colores y formas llamativos y collages con cartas de amor.

Asimismo, Feldman ha explicado que aunque en muchas ocasiones se ha relacionado la obra de la libanesa con el erotismo por sus representaciones del cuerpo --propio y ajeno-- la artista abordaba esto desde la búsqueda de "su propia autonomía".

"Hay obras que van desde las más tempranas hasta sus últimas obras en California. Caland es conocida por obras en las que se centra en su propio cuerpo y se ha hecho hincapié en el aspecto erótico de este enfoque. Sin embargo, su acercamiento trataba de una búsqueda de su propia autonomía y su lugar en el espacio, y no meramente de un acercamiento erótico a su propio cuerpo. La exposición se centra en aspectos como el lenguaje, la comunicación, cómo llegar a la identidad a través de los otros, la migración, las costumbres sexuales convencionales --que trató con mucho humor-- o su preocupación por las personas cuyo género o nacionalidad les hacen vivir de forma vulnerable", ha concluido Feldman.