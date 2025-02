Europa, relegada a la 'mesa de los niños' en las negociaciones sobre Ucrania, según CEO de Rheinmetall

Europa ha sido relegada a la 'mesa de los niños' en las conversaciones sobre el futuro de Ucrania que Estados Unidos y Rusia planean mantener como consecuencia de décadas de inversión militar insuficiente, según el consejero delegado del contratista alemán de defensa Rheinmetall, Armin Papperger.

En una entrevista con 'Financial Times', el primer ejecutivo de Rheinmetall considera que el Viejo Continente debe hacer autocrítica al respecto tras verse marginado en las conversaciones sobre Ucrania que han anunciado Washington y Moscú. "Si no inviertes, si no eres fuerte, te tratan como a un niño", señala.

"Si los padres cenan, los niños tienen que sentarse en otra mesa", añade el ejecutivo alemán al señalar que "Estados Unidos está negociando con Rusia y ningún europeo está en la mesa; ha quedado muy claro que los europeos son los niños".

El precio de las acciones de Rheinmetall casi se ha multiplicado por diez desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y en las últimas sesiones ha vuelto a acelerar su escalada ante la perspectiva de que los gobiernos europeos aumenten el gasto en defensa.

Según apunta el periódico, entre 2021 y 2024, el gasto total en defensa de los países de la UE aumentó más del 30%, hasta alcanzar unos 326.000 millones de euros, alrededor del 1,9% del PIB del bloque, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a los miembros de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

En el caso de Alemania, la mayor economía de Europa, el gasto militar rondó el 2% del PIB en 2024, cuando la meta establecida por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, busca superar el 3%.

A este respecto, Papperger confía en que, tras las elecciones del domingo en Alemania, el próximo Gobierno relaje las estrictas reglas de deuda para permitir un mayor gasto en defensa. "Personalmente creo que eso sucederá, y sucederá de inmediato", apunta.