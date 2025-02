CUANDO LOS ICONOS SE CONVIERTEN EN LEYENDAS: ROYAL CARIBBEAN REVELA EL NOMBRE Y LOS ITINERARIOS DE LAS TERCERAS VACACIONES DE ICON CLASS

PR Newswire

MIAMI, 18 de febrero de 2025

Legend of the Seas triplicará las mejores vacaciones familiares del mundo en julio de 2026

MIAMI, 18 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Es un ícono, es una leyenda y está cambiando el juego. Royal Caribbean ha establecido una vez más un nuevo estándar para las vacaciones y ha revelado el nombre y la línea de destinos de las terceras vacaciones de Icon Class – Legend of the Seas*. La inigualable combinación de experiencias que definen al revolucionario Icon Class navegará durante todo el año desde Fort Lauderdale, Florida, a partir de noviembre de 2026 en vacaciones de 6 noches en el Caribe Occidental y 8 noches en el Caribe Meridional, incluidas visitas al galardonado Perfect Day at CocoCay en las Bahamas. Antes de su debut en el Caribe, Legend ofrecerá aventuras de verano en Europa con vacaciones de 7 noches en el Mediterráneo Occidental desde Barcelona a partir de julio de 2026. El debut de Legend pronto se puede reservar en la página web de Royal Caribbean, y los miembros de lealtad de Crown & Anchor Society tendrán acceso especial para reservar antes de la apertura oficial el jueves 20 de febrero.

"Inmediatamente después de celebrar un año récord del Icon Class y los recuerdos creados por los vacacionistas de todas las edades en Icon, estamos encantados de anunciar el nombre de las terceras vacaciones del Icon Class de Royal Caribbean", dijo Michael Bayley, presidente y CEO, Royal Caribbean International. "Legend of the Seas es el siguiente paso audaz en esta emocionante era de vacaciones y la continuación del legado de Icon Class, y esperamos llevar la revolucionaria gama de experiencias a más familias y aventureros por Europa, el Caribe y más allá".

En el verano, los vacacionistas pueden viajar a destinos de ensueño como Francia, Italia y España, repletos de lugares históricos, paisajes impresionantes y playas bañadas por el sol. El gran debut de Legend en el Caribe en el invierno llevará a los vacacionistas a los destinos más magníficos de la región en el Caribe Occidental y Meridional, incluidas visitas al destino privado único de la marca vacacional, Perfect Day at CocoCay, en cada escapada. Más aventuras esperan en lugares ideales y actividades de siguiente nivel para igualar las vistas, desde hacer snorkel en Oranjestad, Aruba, hasta descansar en las playas de Falmouth, Jamaica, y explorar la cultural Willemstad, Curazao.

Una leyenda en ciernes, las vacaciones actualmente en construcción en Turku, Finlandia, están destinadas a ser el próximo capítulo de las mejores vacaciones familiares del mundo. La tercera combinación de lo mejor de cada vacación traerá más de las experiencias incomparables introducidas por Icon of the Seas y duplicadas por Star of the Seas, la próxima en la alineación que debutará en Puerto Cañaveral (Orlando), Florida, en agosto de 2025. Hay algo para cada tipo de familia y vacacionista en ocho vecindarios con más de 40 formas para cenar y beber, emociones llenas de adrenalina, formas inigualables de relajarse y muchas formas para que los vacacionistas creen recuerdos juntos y por su cuenta, sin compromiso.

Los aventureros podrán disfrutar de lo más destacado del Icon Class en Legend, desde emociones como Crown's Edge, en parte pasarela aérea, en parte circuito de cuerdas y en parte paseo emocionante, hasta el parque acuático más grande en el mar, Category 6. Los amantes del sol pueden relajarse y elegir entre siete piscinas para cada ambiente y estado de ánimo, incluida la piscina más grande en el mar, Royal Bay; el bar en la piscina Swim & Tonic y el Hideaway, solo para adultos, que cuenta con una piscina infinita única en su tipo suspendida sobre el océano. Además, las familias de todas las edades pueden pasar tiempo juntas o crear sus propias aventuras en Surfside, el vecindario diseñado para familias jóvenes y con una variedad de actividades y formas de hospedarse, incluida el Ultimate Family Townhouse de tres pisos con espacios reimaginados para toda la familia.

Legend también será el cuarto barco de la compañía vacacional propulsado por gas natural licuado (GNL) y contará con una serie de programas ambientales líderes en la industria. Con aplicaciones que van desde sistemas de recuperación de calor residual hasta conexión de energía en tierra, Legend avanzará en el viaje de Royal Caribbean Group hacia la introducción de un crucero con cero emisiones netas para 2035.

Más adelante se darán a conocer más detalles de Legend, y los fans pueden ser los primeros en obtener más información en el sitio web de Royal Caribbean.

*NOTA AL EDITOR: Los medios de comunicación pueden encontrar información de Legend of the Seas en www.RoyalCaribbeanPressCenter.com/legend/.

Acerca de Royal Caribbean International Royal Caribbean International, parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), ha brindado vacaciones memorables durante más de 50 años. Los barcos y destinos privados de la línea de cruceros revolucionan las vacaciones con innovaciones y una combinación integral de experiencias, desde emociones hasta restaurantes y entretenimiento, para todo tipo de familias y vacacionistas. Votada como la "Mejor línea de cruceros en general" durante 22 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers Choice Awards, Royal Caribbean crea recuerdos con aventureros en más de 300 destinos en 80 países de los siete continentes, incluido el destino privado mejor calificado de la línea, Perfect Day at CocoCay en las Bahamas.

Los medios de comunicación pueden mantenerse actualizados siguiendo @RoyalCaribPR en X y visitando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para obtener información adicional o para reservar, los vacacionistas pueden visitar www.RoyalCaribbean.com, llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN o comunicarse con su asesor de viajes.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=UeXN4kwokmwFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2622356/Royal_Caribbean_s_3rd_Icon_Class_Vacation___Legend_of_the_Seas_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2622357/Royal_Caribbean_s_3rd_Icon_Class_Vacation___Legend_of_the_Seas_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2514377/5172889/RCI_Brand_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/cuando-los-iconos-se-convierten-en-leyendas-royal-caribbean-revela-el-nombre-y-los-itinerarios-de-las-terceras-vacaciones-de-icon-class-302379166.html

FUENTE Royal Caribbean International