Hamás dispuesto a ceder su poder en Gaza para extender tregua

(Bloomberg) -- Hamás indicó su disposición a dejar de gobernar Gaza después de la guerra con Israel, una propuesta coordinada con los esfuerzos liderados por Estados Unidos para extender el alto al fuego inicial y acordar los términos para el fin permanente de las hostilidades.

“No es necesario que Hamás forme parte de los acuerdos políticos y administrativos en la siguiente fase para Gaza, especialmente si sirve a los intereses de nuestro pueblo”, dijo el portavoz de Hamás, Hazem Qasim, a Al Arabiya TV.

La concesión cumpliría una de las exigencias israelíes a Hamás que permitiría el inicio de una segunda fase de la tregua cuando la actual expire a principios del próximo mes. Sin embargo, otra es que el grupo palestino se desarme, una condición que la facción respaldada por Irán no ha dado señales de cumplir.

Algunos analistas israelíes han advertido de que permitir que Hamás continúe como fuerza militar fuera del gobierno permitiría al grupo replicar el papel desempeñado por Hizbulá en Líbano, que ejerció un poder e influencia significativos en el país tanto militar como político a pesar de no estar oficialmente al mando. La ofensiva de Israel contra el grupo a finales del año pasado ayudó a allanar el camino para que Líbano nombrara el mes pasado a su primer presidente desde 2022.

La negativa de Israel a declarar cuál considera un gobierno aceptable alternativo a Hamás, rechazando las propuestas de la Autoridad Palestina, que gobierna partes de Cisjordania, a involucrarse ha enturbiado aún más las perspectivas de posguerra en Gaza.

La controvertida propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de que la mayoría de los habitantes de Gaza sean enviados al extranjero para dar paso a una reconstrucción de varios años del territorio devastado por la guerra ha sido rechazada por los palestinos y criticada por muchos líderes de Medio Oriente.

“No nos aferramos al poder”, dijo Qasim el domingo por la noche. “El inicio de una reconstrucción real no depende necesariamente de que Hamás forme parte de estos acuerdos”.

Con la tregua inicial de seis semanas entre Israel y Hamás acercándose a su fin, el enviado de EE.UU. para Medio Oriente, Steve Witkoff, expresó el domingo su optimismo de que las conversaciones de la Fase 2, mediadas por Catar y Egipto, continuarían. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó a su gabinete de seguridad el lunes por la noche para establecer las directrices de cualquier avance en las negociaciones.

En un discurso pronunciado el domingo, Netanyahu reiteró que “Israel destruirá las capacidades militares y de gobierno de Hamás”, un llamado del que se hizo eco el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien describió a Hamás como un obstáculo para cualquier paz futura.

Hamás, al igual que Hizbulá, es considerada una organización terrorista por EE.UU. y muchos otros países. El grupo lleva luchando contra Israel desde que atacó el país en octubre de 2003.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Hamas Ready to Cede Power in Gaza in Step to Extend Ceasefire

