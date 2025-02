Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia 2018, se retirará a final de temporada

Redacción deportes, 17 feb (EFE).- El británico Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia 2018, ha anunciado su retirada del ciclismo a final de esta temporada tras 19 años como profesional, de los cuales, los últimos 15 ha estado ligado a Ineos.

"He pensado que ya era hora de hacerlo oficial. Sí, este será mi último año en el pelotón. No ha sido una mala carrera, ¿no? Nunca en mis mejores sueños me imaginé ser un profesional durante 19 años. Habrá mucho tiempo para reflexionar, pero antes de eso, tengo varias carreras importantes que preparar", públicó el ciclista, de 38 años, en su cuenta personal de 'X'.

Como profesional, Thomas, que lleva desde 2010 en Ineos y ha participado en 21 grandes vueltas acumulando 25 triunfos, ganó el Tour de Francia en 2018, fue segundo en 2019 y tercero en 2022, y en el Giro de Italia, consiguió el segundo puesto en 2023 y el tercero la pasada temporada.

El británico se proclamó campeón olímpico de persecución por equipos en 2008 y 2012 y campeón del mundo de la disciplina en 2007, 2008 y 2012, y tras pasarse a la carretera en 2013, ganó la París-Niza en 2016, el Critérium du Dauphiné en 2018 y el Tour de Suiza en 2022, entre otros logros. EFE