Egan Bernal, de la ilusiòn del maillot de Colombia al hospital

Úbeda (Jaén), 17 feb (EFE).- El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, comenzó la Clásica Jaén Paraíso Interior con "la ilusión y el orgullo" de lucir el maillot con la bandera de su país, pero el infortunio le llegó en los últimos kilómetros de la prueba andaluza, ya que una caída lo envió el hospital.

"Debido a una caída en la parte final de la carrera, Egan Bernal sufrió una caída por la que hubo de ser trasladado al hospital. Nuestro doctor se encuentra con él para la realización de las pruebas oportunas", reflejó un comunicado del equipo en sus redes.

Bernal (Zipaquirá, 28 años), sufrió un fuerte golpe en el hombro que permite temer por una posible fractura de clavícula.

El hecho de haberse proclamado recientemente doble campeón nacional, de ruta y contrarreloj, le ha supuesto al colombiano "quitarse un gran peso de encima", según comentó Egan Bernal (Ineos) en la Clásica de Jaén Paraíso Interior, ya que sirvió para cortar una racha demás de 1.300 días sin ganar y recompensar a todos aquellos que estuvieron apoyándolo tras su grave lesión de 2022.

Bernal confirmó con sendos éxitos en los Campeonatos de Colombia su regreso al podio, demostrando que tenía un estado de forma que le permite llegar de nuevo a la élite mundial del ciclismo, y este año además con la bandera de su país en el pecho.

"Obviamente llevar la bandera de Colombia, de mi país, y representar a mi patria es lo más bonito que puede haber. Espero hacerlo de la mejor forma posible y corresponder a ese honor", dijo Bernal en la tierra de los olivos.

Un doble título que había colocado la sonrisa en el ídolo de Zipaquirá, desde su accidente en enero de 2022 en lucha por la recuperación física y luego por recuperar las antiguas sensaciones que le llevaron a ganar Tour y Giro.

"La verdad es que me he quitado un gran peso de encima, han sido exactamente 1347 días sin ganar y ya tenía ganas de cortar la racha, sobre todo pensando en todas esas personas que siempre me apoyaron, mi familia, el equipo, los médicos... tantas personas que durante todo este tiempo de recuperación del accidente me estuvieron conmigo y me seguían, tratándome incluso mejor que cuando gané el Tour de Francia y el Giro de Italia", comentó el ídolo de Zipaquirá en Úbeda (España).

Bernal admitió que ya había pensado que ante la ausencia de protagonismo tras la lesión "ya no merecía tanto apoyo porque no era el mismo de antes y me daba un poco de vergüenza que me siguieran apoyando".

"Me apoyaban a tope y yo no estaba dando resultados. Así que con el doble título nacional me quinto un doble peso de encima, por mí y por todos aquellos que siempre han estado conmigo, todos lo merecemos". EFE