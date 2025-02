Bove (Fiorentina): "Sin el fútbol me siento incompleto, es como perder un gran amor"

Roma, 16 feb (EFE).- El italiano Edoardo Bove, jugador del Fiorentina que entró en parada cardiorrespiratoria el pasado 1 de diciembre en un partido contra el Inter de Milán, declaró que sin el fútbol ahora se siente "incompleto", algo que comparó a "perder un gran amor".

"Vivo esta experiencia con altibajos. El fútbol es mi forma de expresión, sin él no me siento igual, siento que me falta algo, como creo que le ocurre a un cantante si se queda sin voz. Es una situación que se puede comparar a la de una persona que ha perdido a un gran amor", dijo esta madrugada en el festival de Sanremo, al que fue como invitado de honor en lo que fue su primera aparición pública tras recibir el alta médica.

El centrocampista de 22 años, propiedad del Roma pero cedido en la 'Fiore', recibió el alta tras 12 días ingresado y el implante de un desfribilador subcutáneo, condición obligatoria dado su estado en aquel momento.

"Ahora mismo me siento incompleto, vacío, como si me faltara algo. Sé que se necesita tiempo, mucho valor, pero estoy recibiendo ayuda para iniciar un camino de análisis sobre mí mismo", comentó en el festival italiano que elige representante para Eurovisión.

"Me desperté en el hospital sin recordar nada y sólo cuando vi las reacciones de familiares, amigos, desconocidos que se alegraban de verme me di cuenta de que habían tenido miedo de perderme", desveló.

El jugador agradeció el apoyo y cariño recibido, que definió como "especial" porque fue "más allá de colores, banderas y equipos".

Aprovechó además para destacar la importancia de ser socorrido de inmediato: "Soy un afortunado por cómo sucedieron las cosas: todo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado y en trece minutos estaba en el hospital. Por desgracia, hay muchos testimonios de personas que han perdido a seres queridos porque no hubo velocidad en los auxilios".

"Los primeros auxilios son importantes, y esa es la principal razón por la que estoy hoy aquí. Mi episodio me hizo darme cuenta de lo delgada que es la línea que separa la vida de la muerte y de lo mucho que dependemos de quienes nos rodean. Cuanta más información haya sobre primeros auxilios, todos estaremos más seguros", añadió.

En caso de que decida mantener el dispositivo implantado, Bove tendrá que seguir con su carrera fuera de la Serie A, donde la normativa al respecto es inflexible. El danés Christian Eriksen y el neerlandés Daily Blind juegan con un aparato similar en Premier League y LaLiga, en el Manchester United y el Girona, respectivamente. EFE