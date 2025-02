Bellingham: "Pido perdón por dejar a mis compañeros en una posición complicada"

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham ha pedido "perdón" a sus compañeros por dejarles en "una posición complicada" al ser expulsado en el partido ante Osasuna en El Sadar (1-1), después de protestar al árbitro José Luis Munuera Montero.

"Todo dicho sobre el malentendido, sólo quería pedir perdón otra vez por dejar a mis compañeros en una posición complicada y agradecer a los aficionados por el apoyo y su comprensión. Nos vemos el miércoles en casa", escribió en su cuenta de la red social Instagram.

El futbolista inglés vio la roja directa en el minuto 40 después de una falta a favor de Osasuna que terminó con saque de puerta para los blancos; protestó la jugada al colegiado, que no dudó en expulsarlo. "En el minuto 40, el jugador Jude Victor William Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'Fuck you'", recogió el trencilla andaluz en el acta. Por ello, se expone a dos partidos de sanción por desconsideración.

Tras el encuentro, Bellingham aseguró que Munuera Montero se había equivocado por "un error de comunicación", al entender que había dicho 'fuck you' -'que te jodan'- en lugar de 'fuck off'. "Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la RFEF lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado", manifestó.