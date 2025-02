Yulen Pereira, ambiguo a la hora de hablar de su relación con Jeimy Báez

Yulen Pereira no deja de jugar al despiste con la prensa desde que salieron a la luz unas fotografías con Jeimy Báez en actitud cariñosa... ni confirma ni desmiente que tenga una relación sentimental con ella, respondiendo ambiguo a las preguntas de la prensa.

Así hizo este viernes... lejos de estar con ellas celebrando San Valentín, el deportista se dejaba ver con su amigo Adrián, exconcursante de 'Gran Hermano' y al preguntarle si no iba a pasar el día con ella, respondía: "Eh no, lo estoy pasando con mi amigo". Y es que, tal y como contó ante las cámaras, "algo haré mal, seguro que soy yo... ya os aseguro que soy yo" porque nunca ha pasado esta fecha acompañado.

Además, Yulen desmentía que se vaya a sentar en un plató para hablar de Anabel Pantoja: "No, no, yo no he hablado con absolutamente nada y mucho menos de Anabel, no" y afirmaba que "ni me he enterado" de que se ha especulado sobre una posible entrevista suya: "Me estás diciendo tú. No sé de qué me estás hablando, pero es completamente falso".

Eso sí, le desea lo mejor a la sobrina de Isabel Pantoja en estos "momentos delicados, que hay que tratarlos con respeto. Y desde aquí, siempre yo le voy a desear lo mejor".

Por último, aunque no quiso desvelar qué relación tiene con Jeimy, aseguraba querer casarse en un futuro: "Siempre te he dicho que sí, que todo a su momento. Ahora mismo, calma" porque "estoy bien, estoy tranquilo, pasando el tiempo con la familia, con amigos... Y todo a su momento".