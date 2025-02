Kurdosirios denuncian "falta de diversidad" en comité que prepara diálogo nacional sirio

Damasco, 15 feb (EFE).- El Consejo de Siria Democrática (CSD), ala política de la alianza militar liderada por kurdosiria Fuerzas de Siria Democrática (FSD), denunció este sábado el recién creado comité para preparar el diálogo nacional en la nueva Siria, ya que "no respeta la diversidad" de los componentes políticos y sociales del país.

En un comunicado publicado en X, el CSD mostró su "gran preocupación" por "la clara exclusión de fuerzas políticas, sociales y nacionales", y consideró que el citado comité incluye "solo un espectro y orientación política, lo que viola el principio de representación justa de todos los componentes del pueblo sirio".

Estas críticas llegan días después de que se haya excluido a la alianza liderada por kurdosirios, alegando que es porque se niegan a deponer las armas.

Las FSD controlan parte del noreste sirio y cuentan con el apoyo de Estados Unidos por haber desempeñado un importante papel en la lucha contra la organización terrorisa Estado Islámico (EI).

Justo después del derrocamiento de Bachar al Asad, el 8 de diciembre pasado, facciones proturcas que participaron en la guerra contra el depuesto régimen, iniciaron una campaña militar contra las FSD.

Turquía, principal apoyo a las facciones que derrocaron a Al Asad, considera las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), el principal componente de las FSD, como una extensión del separatista kurdo turco Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), por lo que insiste en "erradicar" a las fuerzas kurdosirias.

El comité para preparar el diálogo nacional sirio, formado la semana pasada "no representa a los sirios con sus espectros y diversidad, y hay una clara exclusión de fuerzas políticas, sociales y nacionales, que constituyen un significativo porcentaje de la composición de la sociedad siria", dijo el comunicado del CSD.

"Su exclusión es una flagrante violación a los principios de unificación nacional", denunció, y consideró que esa "exclusión es deliberada e intencionada de fuerzas que se oponían al régimen de Al Asad durante años, y que fueron sometidas a asesinatos, arrestos, exilio y desplazamiento".

También denunció que esto "no refleja una verdadera intención de que todos participarán en la construcción del futuro de Siria", ya que la "exclusión y la marginación" representan un "obstáculo ante la construcción de un Estado verdaderamente democrático".

Fue el portavoz del comité preparatorio del diálogo nacional sirio, Hasan Daguem, quien anunció en una rueda de prensa la pasada semana que exclusión de esta alianza, y señaló en declaraciones anteriores que "los principios fundamentales de la revolución siria rechazan las cuotas sectarias".

La nota del CSD considera que Daguem "no tiene derecho a acusar a una parte siria de cargos que no son propios de un llamamiento al diálogo y no corresponden con los hechos", y exige que "se revise la formación del comité para que incluya a todos los componentes sirios".

Una de las exigencias de la comunidad internacional para apoyar a la nueva Administración siria es la formación de un Gobierno integral que incluya a todos los componentes sirios, un país que cuenta con árabes, kurdos, asirios, cristianos y musulmanes suníes y chiíes. EFE