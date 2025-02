Amor Romeira da la cara por Anabel Pantoja y David Rodríguez

Amor Romeira fue una de las amigas de Anabel Pantoja que no dudó en coger un avión hasta Gran Canaria y estar a su lado cuando la pequeña Alma se encontraba ingresada en el hospital... demostrando así su gran vínculo con la sobrinísima.

Ahora, pasadas las semanas y tras conocer que Anabel y David Rodríguez están siendo investigados por un presunto maltrato infantil a su hija, se ha convertido en una de las defensoras a ultranza en los medios de la pareja.

Este fin de semana, Amor ha hablado ante las cámaras y se le ha preguntado por la posibilidad de mostrar el caso de su amiga en un documental. Aunque no sabe si eso será posible, sí que dejaba claro que "Anabel Pantoja no es más que otra madre normal, que llega con un bebé en una circunstancia, que explique qué pasa, qué no pasa y que tenga que activar un protocolo para investigar de dónde pueden venir, es que es normal".

En cuanto a la macrodemanda que prepara la influencer y su pareja, Amor comentaba que "no sé cómo se enfocará todo, pero evidentemente es que lo dijo ella misma entre líneas en el primer vídeo que sube: 'Ahora mismo estoy centrada en mi niña y en que todo esté mejor, pero cuando coja fuerza voy a ir a por cada uno de los que me han hecho daño'".

Además, apoyaba a su amiga: "Es lo que tiene que hacer porque lo haría yo, lo haría el espectador que está viendo estas imágenes y lo haría cualquier persona a la que vulneran su derecho y no solo el de ella, sino el de su pareja y el de su hija".

Entiende que vayan a tomar medidas legales porque "hay que defender el honor de unos padres y, sobre todo, de una niña que ha sido vulnerado pero bestialmente", desvelando que "no recuerdo algo tan duro en mi vida y tengo 36 años, para mí no hay derecho a lo que han hecho, lo siento mucho, lo siento mucho".

Romeira también quiso tener unas palabras hacia David, quien ha estado en el punto de mira durante todos estos días por un posible distanciamiento con Anabel: "Como no se ha hecho ya demasiado daño a la pareja con el tema del supuesto malos tratos infantiles, ahora les interesa saber si hay unión familiar, si hay enfrentamientos, si hay discusiones, si no se hablan, si no se quieren, si se va a córdoba, si no sé cuánto".

La colaboradora no entiende que "utilicen el viaje por vida laboral de un muchacho para cuestionar si la relación está bien, si están alejados, si están sanos... porque sé perfectamente que si este chico no trabajara, el discurso hubiera sido que es un mantenido y un aprovechado del apellido Pantoja y de estar con Anabel".

Por so, Amor piensa que "hay que valorar que es un chico que trabaja, que es autónomo, que se va a Córdoba porque tiene que trabajar porque desde que su relación empezó y se hicieron novios siempre mantuvieron el mismo método de vida: trabajo en Córdoba, voy los fines de semana a Gran Canaria", pero sin embargo "ahora interesa decir que están mal, que hay distanciamiento, meten a la pobre Merchi de por medio y ya empieza a cansar un poco el tema".