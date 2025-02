Ucrania pide al OIEA "reacciones internacionales firmes" al "chantaje nuclear ruso" tras el ataque a Chernóbil

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha trasladado este viernes al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, la necesidad de que haya "reacciones internacionales firmes" al "chantaje nuclear ruso" tras el ataque con un dron contra el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil, situada en el norte de Ucrania y que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia.

Sibiga ha indicado en su cuenta en la red social X que ha mantenido una "reunión urgente" con Grossi en la ciudad alemana de Múnich en los márgenes de la conferencia de seguridad que acoge la ciudad para abordar "el ataque ruso con un dron" contra la central y ha agregado que le ha entregado una carta del titular de la cartera de Energía, German Galushchenko, sobre las "consecuencias" del incidente.

"También hemos discutido la ocupación continuada de Rusia de la central nuclear de Zaporiyia", ha afirmado, antes de reiterar las acusaciones de Kiev contra Moscú por "seguir bloqueando las rotaciones del OIEA" en la central, la más grande de Europa, lo que provoca que "la planta sea un rehén".

En este sentido, Sibiga ha hecho hincapié en que ambos se han mostrado de acuerdo en que "la central nuclear de Zaporiyia debe volver bajo control de Ucrania", antes de anticipar que la situación en ambas centrales será uno de los puntos que serán debatidos en la próxima reunión del OIEA, sin que Grossi se haya pronunciado por ahora sobre esta reunión.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que el dron que ha impactado contra la central de Chernóbil "volaba a una altitud de 85 metros". "Es importante entender que los sistemas de radar no detectan objetos a esta altura", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que esto "da ya un motivo para decir que es algo intencionado".

"Para mí, es un mensaje muy claro por parte de (el presidente ruso, Vladimir) Putin y Rusia sobre la conferencia de seguridad (en Múnich)", ha argumentado. "No sé lo que piensan otros, pero ciertamente él no quiere la paz, al menos no bajo las condiciones en las que se encuentra a día de hoy", ha reiterado, en referencia a su homólogo de Rusia.

"Creo que esas condiciones son bastante cómodas para él, lo suficientemente cómodas como para atacar la planta de Chernóbil. Una persona que está realmente bajo presión de diferentes partes no haría eso. Alguien que realmente busca el diálogo y quiere poner fin a la guerra no lo haría, en mi opinión", ha apostillado.

El propio Zelenski había acusado horas antes a Rusia del ataque con un dron contra la central de Chernóbil, mientras que el OIEA confirmó que el suceso ha tenido lugar en torno a las 1.50 horas (hora local), antes de resaltar que "los niveles de radiación dentro y fuera son normales y estables". "El OIEA sigue supervisando la situación", dijo la agencia internacional.

Tras ello, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, desvinculó a las tropas rusas del ataque y afirmó que, si bien "no cuenta con información precisa" sobre lo sucedido, "no puede hablarse de ataques (de las tropas de Moscú) contra instalaciones de infraestructura nuclear". "Lo más probable es que estemos hablando de otra provocación, de una falsificación. Es lo que le gusta al régimen de Kiev y a veces no duda en hacerlo", zanjó.

En la misma línea, la portavoz de Exteriores, Maria Zajarova, ha incidido en que lo ocurrido es un ataque de falsa bandera por parte de Kiev que pone de manifiesto que "las tecnologías nucleares en manos del régimen de criminal de Zelenski representan una grave amenaza para la paz y al seguridad internacionales".