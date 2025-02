Marlene Mourreau pone en el disparadero a José Manuel Díaz-Patón y cuenta cómo fue su encuentro con él

Mientras Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón siguen guardando silencio sobre su ruptura, que parece un hecho después de tres años de relación, en el programa 'Fiesta' han revelado que hace unos días el abogado habría coincidido en un conocido restaurante de la capital con Marlene Mourreau y Mónica Pont y, dejando claro que está de nuevo soltero, no habría dudado en acercarse a las actrices con la intención de 'coquetear' con ellas.

Una información que ahora confirma la francesa, dejando entrever que el todavía novio -por lo menos hasta que confirmen que han roto- de la diseñadora parecía un poco "desesperado". Y cuando Europa Press le estaba preguntando por su anécdota con Jesulín de Ubrique, que 'le tiró los trastos' cuando era pareja de Belén Esteban y ella ni siquiera era conocida todavía en España, la vedette ha sacado el nombre del abogado: "Creo que hay más de un baboso en España. Sin decir nombre, porque yo no quiero contar lo que he visto de Patón en la discoteca la semana pasada. Me han dicho que era el novio, el exnovio de Agatha, ¿no? Otro más, otro más que se ha metido con la Agatha, la pobre Agatha, hay que ver qué hombres se elige esta mujer, ¿eh?" ha lanzado.

Sin necesidad de tirarle demasiado de la 'lengua', Marlene ha revelado que "estábamos el viernes pasado en una comida en un restaurante que se llama 'Los Gallos' Mónica Pont, otra amiga y yo. Al final todo el mundo se puso a bailar, y estamos entre amigos, y veo este hombre que me suena. Estaba todo el rato en la barra, va con una, con la otra, va siempre con las rubias y digo, 'uy, este que no me va a tocar a mí, por favor'". "Pues yo, de lo poco que he visto, iba con una, con la otra y tal, y cuando ha visto que no funcionó, se fue. Ha entrado solo y se fue solo, es lo único que he visto. Pero yo me quedé a bailar con mis amigas. Le dieron Patonazo" ha asegurado.

"Y al día siguiente veo la televisión y veo que dicen q me habían visto a mí cenar con él. Yo no he cenado con este hombre, me lo he cruzado en el mismo local, pero no sé quién es, ni sé cómo se llama y me pregunto, ¿cómo me ha podido decir que había quedado conmigo si no lo conozco y él a mí tampoco?" ha añadido.