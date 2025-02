Clara Chía, cabizbaja y sola en Barcelona mientras Piqué disfruta de sus hijos en Estados Unidos

Se confirma la noticia. Gerard Piqué no se instalará de manera permanente en Miami para estar con sus hijos mientras Shakira está de gira con 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. A pesar de que hace unos días se aseguró que el exfutbolista se habría trasladado a la ciudad estadounidense y que sus planes pasarían por cuidar de Milan y Sasha hasta que la cantante de Barranquilla termine la primera parte de su tour en San Francisco el próximo junio, finalmente no será así.

Y todo apunta a que el catalán estará yendo y viniendo en función de las necesidades de los pequeños, que alternarán su presencia en Miami para continuar con sus estudios, con diferentes viajes para acompañar a su madre en algunos de sus conciertos si sus compromisos escolares se lo permiten.

Volcado en sus hijos, Piqué se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, y el pasado fin de semana llevó a Sasha y a Milan a la final de la Super Bowl en Nueva Orleans, mientras su novia Clara Chía se ha quedado sola en Barcelona a la espera del regreso de su novio, con el que lejos de lo que se ha especulado en las últimas semanas, está tan bien como siempre.

Mientras el exfutbolista disfruta de sus hijos, Shakira ha arrancado su gira por todo lo alto en Brasil, ofreciendo un concierto apoteósico ante más de 45.000 personas y en el que Gerard se convirtió en protagonista. Y es que los fans de la colombiana se acordaron de él y le mandaron a tomar por c.... ante la risa de la de Barranquilla, que parecía estar disfrutando de la situación.

Un momento sobre el que le hemos preguntado a Clara, que seria y con mala cara no ha dudado en echarse a correr al ver a las cámaras hasta el coche de un amigo que la esperaba a las puertas de su trabajo, dejando en el aire cómo está sin Piqué y qué hay de cierto en el que el exfutbolista podría trasladarse a Miami.