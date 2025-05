Trump admite que no hay "garantías" de que la tregua en Gaza se vaya a mantener

Washington, 3 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este lunes que no tiene "garantías" de que el alto el fuego se vaya a mantener en la Franja de Gaza.

"No hay garantías de que se mantenga. He visto a personas brutalizadas como nunca antes. Nadie ha visto algo así. No, no tengo garantías de que la paz vaya a mantenerse", afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Trump tiene previsto reunirse mañana, martes, en Washington con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien se espera que converse sobre la segunda fase del acuerdo de tregua, durante la cual está prevista la liberación de todos los rehenes israelíes en Gaza. EFE