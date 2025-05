Temas del día de EFE News Latino del lunes 3 de febrero de 2025

EEUU ARANCELES

Washington - El presidente Donald Trump defiende su decisión de iniciar el martes una guerra comercial con México y Canadá, con cuyos líderes hablará este lunes, y con su principal socio importador, China, con la convicción de que reforzará la industria y el mercado interno, mientras que economistas advierten de las graves consecuencias para el país.

CANADÁ ARANCELES

Toronto - A 24 horas de que Estados Unidos empiece a aplicar aranceles del 25 %, Canadá se prepara para lo que puede ser una prolongada y costosa guerra comercial que le costaría más del 2,5 % de su Producto Interior Bruto (PIB).

EEUU INMIGRACIÓN

Miami - Inmigrantes y líderes de la comunidad venezolana se pronuncian este lunes en Miami en contra de las medidas del presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha eliminado una medida migratoria humanitaria que beneficiaba a los inmigrantes de ese país y busca ahora revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS).

AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- EE.UU. JUSTICIA.- Audiencia previa al juicio entre la actriz Blake Lively y el coprotagonista y director de "It Ends With Us", Justin Baldoni.

EEUU ISRAEL.- Washington.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el martes con el presidente Donald Trump para tratar asuntos bilaterales en los que el frágil acuerdo de paz en Gaza es prioritario, con miras a completar la liberación de rehenes y concretar la siguiente fase para garantizar la paz en el enclave palestino.

Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) dedica una exposición al pintor alemán Caspar David Friedrich, símbolo del romanticismo, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento. (foto) (video)

