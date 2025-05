Hansi Flick: "Había mucha presión y el equipo ha respondido muy bien"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el equipo ha "respondido muy bien" a la "presión" que tenía tras la derrota del Real Madrid, líder de LaLiga EA Sports, el sábado ante el RCD Espanyol, con la victoria de este domingo ante el Deportivo Alavés (1-0), y ha confesado que no vio el partido de los de Carlo Ancelotti porque se fue "a dormir".

"Para nosotros es una situación mejor que la de ayer. No obstante, para eso ha sido necesario ganar hoy. El equipo lo ha hecho bien, ha ejercido presión, pero había mucha presión también, y teniendo esto en cuenta creo que lo hemos hecho muy bien. El Alavés es un equipo que defiende muy bien, hacen su trabajo bien, pero merecíamos estos tres puntos", declaró en rueda de prensa.

Sobre qué decidió cambiar tras el descanso, cuando dio entrada a Frenkie de Jong y Eric García, resaltó que querían "mejorar el posicionamiento y dar pases más rápido". "Al tener Araujo amarilla nos hemos dicho que había que cambiarle. Frenkie siempre pone mucho énfasis en el control, así que esa confianza con el balón ayuda mucho", indicó.

En otro orden de cosas, el técnico alemán aseguró que no había visto el partido del RCDE Stadium. "Estaba durmiendo, se lo puedes preguntar a mi mujer, y dormí muy bien además. Necesitaba dormir y dormir bien. Esta mañana me encontraba muy fresco", dijo. "No vi el partido de ayer. Los últimos días han sido bastante estresantes y creo que lo mejor que podía hacer contra el estrés era irme a dormir temprano. Es lo que hice. Por la mañana vi el resumen y el WhatsApp", añadió.

En este sentido, apeló a "mirar hacia adelante". "Hoy hemos dado una muy buena respuesta a la situación. Ha sido un partido duro, el Alavés es un equipo que defiende muy bien; en la primera parte lo han hecho muy bien", apuntó. "El Atlético y el Real Madrid son equipos increíbles, pero yo miro a mi equipo, a nuestro trabajo. Vamos unos puntos por detrás y tenemos que ganar y ejercer presión a esos dos grandes equipos. Ayer hubo muchos partidos, pero yo me fui a la cama y creo que fue la mejor decisión que podía tomar ayer, la de irme a dormir temprano. Lo que hago ahora es cuidar a mi equipo, ver dónde podemos mejorar. Este es mi trabajo, no tanto pensar en el Atlético o en el Real Madrid", insistió.

Por otra parte, Flick explicó el cambio de Gavi tras el choque de cabezas con Conechny. "En estas circunstancias, la decisión no es de Gavi ni mía, es la del médico, y el médico nos ha dicho que no, que tenía que salir. Es lo que hemos hecho. Está ya de camino a casa y está bien, no le ha pasado nada. Sé que Gavi siempre quiere seguir jugando, pero en estas circunstancias siempre hay que poner la salud en primer lugar", subrayó.

Además, se deshizo en elogios hacia el polaco Robert Lewandowski. "Es el mejor '9' que tenemos y, desde luego, era muy importante para nosotros que hoy 'Lewi' marcase. Es importante que esté", expresó, antes de hablar de la acción maradoniana de Lamine Yamal en los primeros minutos. "No me gustan las comparaciones. Lamine es un genio, lo que ha hecho hoy ha sido increíble. Estoy muy contento de que esté en el Barça. Siendo un jugador de 17 años lo está haciendo espectacular en cada partido, en todos. Los rivales no siempre son fáciles de batir, pero él lo hace bien en todos los partidos, me encanta", finalizó.