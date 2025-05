En el año de las mujeres, Beyoncé, Chappell Roan y Eilish avivan la carrera de los Grammy

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 1 feb (EFE).- La eterna Beyoncé, la renovada Billie Eilish o la joven Chappell Roan abanderan una nueva ola de talento femenino que obtendrá su reconocimiento en la 67º edición de los premios Grammy que se celebra este domingo en Los Ángeles.

En la cúspide de una lista predominantemente femenina, Beyoncé, con 11 nominaciones, buscará no solo agrandar su dinastía en estos premios, sino también hacerse con un trofeo que todavía se resiste en su espectacular palmarés: el de mejor álbum, con 'Cowboy Carter'.

Las apuestas se muestran a favor de la cantante estadounidense, quien ha competido hasta cinco veces por este premio, lo que la convierte en la artista negra con más nominaciones, superando a Kanye West y Kendrick Lamar.

Pero hacerse con este codiciado premio no será fácil, pues entre las nominadas en esta categoría se topa con su rival más fuerte: Taylor Swift, la artista que más veces ha optado al mismo, superando este año a Barbra Streisand.

La estrella estadounidense ya lo ganó el pasado con 'Midnights' por lo que, en caso de revalidar su título en esta edición, será la primera ganadora en cinco ocasiones en esta categoría y la tercera artista en la historia de los Grammy en lograrlo de manera consecutiva en este apartado, después de Frank Sinatra (1966-67) y Stevie Wonder (1974-75).

Esta edición marca también el regreso de la californiana Billie Eilish a los premios más prestigiosos de la música para competir con su tercer álbum de estudio, 'Hit Me Hard and Soft'.

Su exitosa 'Births of a Feather', por otro lado, lidera las quinielas para llevarse el Grammy a mejor canción del año, así como el de mejor grabación.

Aunque en este apartado se encuentra el clásico 'Now And Then', de la banda británica The Beatles, que podría dar la sorpresa ante la nostalgia por la 'beatlemanía'.

En el año de las mujeres en la música, una nueva generación de artistas emergentes como Sabrina Carpenter, Chappell Roan o Charli XCX emergen con fuerza en la competición.

Esta última es, de hecho, la segunda artista más nominada con siete candidaturas, las mismas que Kendrick Lamar y Post Malone, quienes encabezan la participación masculina de estas nominaciones.

Carpenter y Roan, que cargan con seis nominaciones, compiten en las cuatro categorías reina de estos premios: álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo.

Este último título, en el que ambas se postulan como las favoritas de la prensa especializada de Hollywood, lo disputarán con artistas emergentes como Benson Boone, Doechii, Khruangbin, Raye, Shaboozey y Teddy Swims.

Previa a la gala de los Grammy, la Academia de la Grabación dará los ganadores en las categorías latinas, con artistas como el colombiano Feid o la puertorriqueña Young Miko aupando el calor de su primera nominación.

Ambos compiten por el álbum de música urbana junto a tres arrolladoras estrellas expertas en el género: los puertorriqueños Bad Bunny y Residente, así como el colombiano J Balvin.

Otras consolidadas estrellas como la colombiana Shakira, el puertorriqueño Luis Fonsi o la brasileña Anitta se enfrentan por el Grammy a mejor álbum pop, una terna que completan Kany García y Kali Uchis.

Por su parte, 'Pepito y Paquito', el álbum que recoge las grabaciones inéditas del guitarrista Paco de Lucía y su hermano Pepe cuando eran solo unos niños, se encuentra entre los nominados al Grammy a mejor álbum histórico. EFE