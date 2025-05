Vinícius: "Ojalá pueda seguir en el Real Madrid muchos años más"

El delantero del Real Madrid Vinícius Jr. confía en seguir "muchos años más" en el conjunto blanco después de superar esta semana los 100 goles, orgulloso por entrar "en la historia del club" y seguir el camino de leyendas como Ronaldo o Cristiano.

"Llegué aquí siendo un niño, con 18 años y muchos sueños. No imaginaba marcar tantos goles en poco tiempo. Entrar en la historia del club es muy difícil porque han pasado muchos jugadores y leyendas, que han marcado tantos goles y han ganado tanto. Estar junto a ellos es importante y soñaba con ello", apunta Vini este viernes en una entrevista a Real Madrid TV.

Con motivo de su centenario de goles, que llegó en Champions contra el Salzburgo, el ariete brasileño habló con los medios del club, dispuesto a seguir escribiendo su historia en el Santiago Bernabéu. "Es una cifra muy importante llegar a los 100 goles y entrar en la historia del club. Después de siete temporadas, es muy importante para mí y mi familia poder seguir haciendo hacer historia. Ojalá pueda seguir en el equipo muchos años más", dice.

Además, el brasileño recuerda a sus ídolos de blanco. "No puedo describirlo porque apenas 23 jugadores del club han marcado 100 goles. Y estoy entre ellos junto a uno de mis ídolos: Ronaldo. Él siempre me ha aconsejado a la hora de marcar y tirar mejor. También Cristiano porque es un jugador al que he visto. Marcó una época en el club y ojalá pueda seguir sus pasos", afirma.

"Cristiano marcó 451 goles. Más goles que partidos y he podido ver casi todos. Le he visto de niño desde que empezó y es un ídolo para mí. Llegar a una marca junto a él y a otros grandísimos jugadores es importante. Está muy lejos llegar a esa cifra, pero espero marcar muchos más goles para estar cerca de él", añade.

Además, Vinícius se queda con el gol contra el Girona desde fuera del área y valora la relación que tuvo con Karim Benzema. "Karim me ayudó mucho. Desde entonces tiro menos, pero marco muchos más goles. Benzema ha marcado 354 y he podido ser parte del dúo. Yo le he ayudado, pero él lo ha hecho mucho más conmigo dentro del campo para marcar más goles y dar más asistencias", comenta.

"Es una leyenda de este club. Me escribe muchas veces y me dice que tengo que marcar muchos más goles y seguir su camino", añade, antes de otros recuerdos como la 'Decimocuarta'. "Era mi primera final. Quería ganarla y entrar en la historia de este club. Esa temporada pasamos por muchas remontadas y ese gol fue muy importante no solo para mí sino también por los jugadores, aficionados y el cuerpo técnico", afirma sin olvidar su otra final de Champions.

"Los goles son muy parecidos desde la izquierda y es lo que me caracteriza. Pasar por delante de tantos defensores y luego llegar y tirar. Eso lo he aprendido aquí porque antes no tenía tanta fuerza y era muy joven. Hoy puedo entender mejor el juego y marcar estos goles es increíble. Son importantes porque se quedan para la historia", apunta sobre su estilo.

Además, el delantero brasileño agradece el cariño del presidente Florentino Pérez, quien le dice que va "a jugar para siempre en el Madrid", y no se olvida de Ronaldo, Amancio, Pirri o Butragueño. "Di Stéfano tiene una frase que es muy importante para nosotros. Está en el Bernabéu y es la de que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Esta frase cuando la vemos antes de salir al campo nos da mucha fuerza para salir a ganar", termina.