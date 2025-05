Ancelotti: "Hemos fallado; no pasa nada por jugar dos partidos más o menos"

Madrid, 31 ene (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, admitió que han "fallado" en la fase de liga de la nueva Liga de Campeones, y restó importancia a jugar la eliminatoria previa a los octavos de final, pese a que puede quedar emparejado con el Manchester City.

"Queremos el mundo perfecto y no lo hay. Hemos fallado en algún partido, no hemos sido capaces de llegar a los ocho primeros, pero no pasa nada por jugar dos partidos más o menos. Serán difíciles y entretenidos, pero tenemos recursos para superarlos", dijo en una rueda de prensa adelantada por el Real Madrid a la hora del sorteo.

El deseo del club es que no se ponga el foco en la eliminatoria de la Liga de Campeones a horas de una jornada liguera en la que el Real Madrid defiende liderato en casa del Espanyol. Ancelotti advirtió del peligro de no dar la misma importancia a cada encuentro.

"Espero un partido complicado en un momento importante de LaLiga para todos los equipos. Empezamos a ver el tramo final, aún está lejos, pero los puntos son más importantes que en los primeros partidos de la competición. Tenemos ventaja y queremos mantenerla", dijo sobre la visita al Espanyol.

"Cada partido puede marcar la temporada. Si pierdes en LaLiga o caes en la Copa del Rey afecta a la temporada, pero no tenemos que pensar en eso, solamente en los partidos que tenemos que jugar, que son muchos, demasiados. Desde hoy al parón de marzo tenemos trece. Son un montón y hay muchos que son vitales porque en cada partido nos jugamos mucho de la temporada", añadió.

Lamentó nuevamente 'Carletto' la carga de encuentros que asume su equipo en un calendario que considera insostenible y la forma en la que tiene que preparar cada encuentro, sin espacio para poder entrenar a los titulares.

"No hay preparación", denunció. "Cuando juegas cada tres días solamente la hay para los cinco o seis que no juegan el partido, para el resto hay recuperación y vídeo. Nuestro trabajo es tener listos, preparados y motivados a todos porque son indispensables todos. Por eso hay que entender las rotaciones en este tramo de temporada. Necesito a toda la plantilla".

Satisfecho con el rendimiento de su equipo, que lo ha ganado todo desde el batacazo en el clásico de la final de la Supercopa de España, Ancelotti ironizó con su puesto en el banquillo y trasladó un mensaje claro a sus jugadores.

"No he dicho que quería llegar vivo a enero, quería llegar a comer el turrón en diciembre y lo hemos comido. El equipo está mejor ahora porque hemos tenido una racha muy buena, estamos en buena dinámica y queremos seguir, sabiendo que cada partido es una trampa y que podemos volver atrás. No lo queremos. Somos más sólidos y metemos más goles. No podemos permitirnos volver atrás", afirmó.

Por último, valoró el regreso del brasileño Vinícius Junior tras cumplir dos partidos de sanción en LaLiga EA Sports y uno en la Liga de Campeones.

"Él es consciente de lo que tiene que hacer en el campo porque es una persona madura. Estamos encantados de que pueda volver a mostrar su mejor versión. Se ha entrenado muy bien, está fresco y puede aportar mucho al equipo en el partido de mañana", concluyó. EFE