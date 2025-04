El presidente de RDC apela a la movilización tras la ofensiva del M23: "Debemos reforzar nuestras filas"

El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha apelado este miércoles a la movilización de la población tras la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, y ha pedido tranquilidad a los congoleños, a quienes ha asegurado que "se está llevando a cabo una respuesta vigorosa y coordinada contra estos terroristas y sus patrocinadores".

"Os exhorto a responder masivamente al llamamiento de la patria. Ahora es el momento de ponerse de pie y poner su energía (...) al servicio de la nación. Debemos reforzar nuestras filas. Cada joven congoleño dispuesto a defender su país tiene un lugar en nuestras Fuerzas Armadas: alistaos en masa en el Ejército. Sois la punta de lanza de nuestro proyecto y vuestra movilización es decisiva para la victoria final", ha declarado.

Tshisekedi ha explicado que ha presidido reuniones de crisis para evaluar los acontecimientos y "explorar opciones para repeler a los agresores y recuperar cada pieza del territorio", si bien ha asegurado que ha realizado "importantes esfuerzos diplomáticos": "Favorecemos la vía del diálogo, pero siempre con lucidez, manteniendo la firme resolución de defender nuestro territorio y nuestra soberanía por todos los medios necesarios".

El jefe de Estado congoleño ha afirmado que su discurso ha tenido lugar con motivo de la situación "sin precedentes" en el este del país, en particular en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri: "Queridos compatriotas, en estos momentos críticos para nuestra nación, me dirijo a ustedes con la gravedad y solemnidad que la situación requiere. (...) Comparto con vosotros el dolor y la indignación ante estos ataques bárbaros. Estos actos no sólo son un ataque a la República, sino una ofensa a la historia y a la dignidad de nuestro pueblo".

En este sentido, ha denunciado que el Ejército de Ruanda, "en apoyo de sus títeres, el M23, continúa su actividad terrorista en nuestro territorio, sembrando el terror y la desolación entre nuestras poblaciones". "Sigue violando abierta y descaradamente los principios fundamentales de la ONU, así como los acuerdo regionales. Peor aún, estas acciones ocurren con total impunidad y con un claro desprecio por las reglas internacionales y los valores que estas instituciones se supone que deben defender", ha dicho.

"Esta actitud arrogante, que ya ni siquiera busca ocultar sus crímenes, es una provocación inaceptable contra nuestra soberanía y la estabilidad regional. La presencia de miles de soldados ruandeses en nuestro suelo, su apoyo político, logístico y militar a su títere M23, así como su implicación en la explotación ilegal de nuestros recursos naturales nos están llevando directamente a una escalada de consecuencias impredecibles que ponen en peligro a todo el mundo", ha subrayado.

Así, se ha dirigido a la comunidad internacional y a la Unión Africana (UA), a quienes ha recriminado que su "silencio e inacción ante la barbarie del régimen de Kigali y las atrocidades perpetradas por sus aliados" en su territorio "constituyen una afrenta no sólo a la República Democrática del Congo, sino también a los valores universales de la justicia y la paz". "El pueblo congoleño toma nota de esta pasividad que raya en la complicidad. De una cosa podemos estar seguros: la RDC no se dejará humillar ni aplastar. Lucharemos y triunfaremos", ha agregado.

Por ello, ha remarcado que "esta lucha no es solo" del Ejército congoleño, sino "de todo un pueblo, la lucha de la identidad congoleña para legar a las generaciones futuras un país próspero y en paz". "La situación es ciertamente grave, pero nuestra determinación es aún más inquebrantable", ha aseverado. El mandatario, que ha ordenado el plan de emergencia humanitaria para los desplazados, ha pedido unidad y "vigilancia constante", que no se dejen llevar por el odio, las divisiones o la violencia, razón por la que ha condenado los actos de vandalismo contra varias Embajadas en Kinshasa.

Tshisekedi ha subrayado el nombramiento del general Evariste Somo Kakule como gobernador militar de la provincia de Kivu Norte tras la muerte de su predecesor, Pete Chirimwami, en el frente, con el fin de "fortalecer la coordinación de las operaciones militares y restablecer la autoridad del Estado".

Así, ha aprovechado la ocasión para "rendir un solemne homenaje" a quienes han fallecido en el marco de la ofensiva, tanto Chirimwami, como los soldados, miembros de milicias aliadas, 'cascos azules' y "las innumerables víctimas civiles de la barbarie enemiga".

El M23 es un grupo rebelde integrado principalmente por tutsis congoleños que lanzó una nueva ofensiva a finales de 2022, tras el conflicto entre 2012 y 2013, que se saldó con un acuerdo de paz, lo que ha elevado las tensiones entre RDC y Ruanda, que acusa a Kinshasa de reprimir a los tutsis congoleños con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundada por hutus huidos del genocidio en 1994 en territorio ruandés-- y otras milicias locales.