Miércoles 29 de enero de 2025 (02:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - A menos de 24 horas para que se cumpla el plazo de Israel a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) para abandonar sus oficinas en Jerusalén Este, el organismo insiste en que seguirá dando asistencia a los palestinos, incluidos los de Gaza y Cisjordania ocupada, mientras pueda.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

- Pendientes de la liberación el jueves de tres nuevos rehenes por parte de Hamás.

- Desde Gaza mandaremos una crónica sobre el regreso de los desplazados al norte de la Franja.

(Texto)

- También desde El Cairo mandaremos una crónica sobre la situación de los camiones que esperan del lado egipcio de la frontera con Rafah con ayuda para al Franja de Gaza.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Estaremos pendientes a la situación el sur del Líbano

RD CONGO REBELDES

Kinsasa - La comunidad internacional se moviliza para tratar de encontrar soluciones regionales a la crisis en el Congo con llamadas a Ruanda a no apoyar a los rebeldes del M23, que afianzan el control sobre Goma, en el este del país.

(Texto)

EEUU GOBIERNO

Washington - El Senado estadounidense examina la nominación de Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus teorías de la conspiración sobre las vacunas, como secretario de Sanidad de la Administración de Donald Trump.

(Texto)

- También examina la nominación de Pamela Bondi como fiscal general de la Administración de Donald Trump. (Texto)

EEUU CANADÁ

Washington - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con su homóloga canadiense, Mélanie Joly, en el primer encuentro oficial de los gobiernos canadiense y estadounidense desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien ha amenazado con imponer a Canadá aranceles del 25 % y ha defendido incluso la anexión de este país.

(Texto)

- Tom Homan, el 'zar' fronterizo del mandatario estadounidense, Donald Trump, se reúne con el ministro de Seguridad Pública canadiense, David McGuinty.

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, pronuncia una declaración de gobierno sobre el reciente apuñalamiento en la localidad de Aschaffenburg (en el sur de Alemania), en el que fallecieron un niño y un hombre a manos de un solicitante de asilo afgano, un crimen que ha generado propuestas para el endurecimiento de la política migratoria en plena campaña electoral.

(Texto) (Foto)

- El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, presenta el informe anual sobre la marcha económica del país centroeuropeo, que incluye pronósticos de crecimiento para los años 2025 y 2026, después de que el país encadenara en 2024 dos años consecutivas de recesión. (Texto) (Foto)

EMPRESAS RESULTADOS

Washington - Tesla, propiedad de Elon Musk, y Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, dos de los empresarios tecnológicos más próximos al presidente de EEUU, Donald Trump, presentan este miércoles sus resultados de 2024.

(Texto)

- Microsoft publica los resultados de su segundo trimestre fiscal, con sus inversores pendientes del impacto que están teniendo las cuantiosas inversiones de la empresa en inteligencia artificial (IA), tras la irrupción de la china DeepSeek.

RESERVA FEDERAL

Washington - La Reserva Federal estadounidense da a conocer la decisión de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto sobre posibles subidas o bajadas de los tipos de interés al término de su primera reunión del año.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA AÑO NUEVO

Pekín - China da la bienvenida al Año Nuevo Lunar, la festividad tradicional más importante del gigante asiático, durante la que millones de personas se desplazan a sus lugares de procedencia para dar la bienvenida esta vez al año de la serpiente

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INDIA HINDUISMO

Delhi - En la ciudad india de Prayagraj, el Kumbh Mela, antigua y monumental congregación religiosa, marca su segunda fecha más sagrada para el baño ritual en las aguas de sus ríos legendarios. Decenas de millones de peregrinos se sumergen en estas aguas con la fe de lavar sus culpas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:30h.- Bruselas.- UE PAÍS VASCO.- El Lehendakari, Imanol Pradales, se reúne con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- París.- PREMIOS CÉSAR.- La Academia de los César da a conocer a los nominados de 2025 a los premios más importantes del cine francés. (Texto)

10:00h.- Bruselas.- UE AEROLÍNEAS.- Rueda de prensa de prensa del director general de Ryanair, Michael O’Leary. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- París.- C.EUROPA.- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debate y vota un informe de la diputada socialista española Luz Martínez Seijo para que la educación para la ciudadanía democrática sea una asignatura obligatoria y que la enseñanza de la historia constituya un elemento esencial para la formación democrática.

11:00h.- Varsovia.- ESPAÑA POLONIA.- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo polaco, Radosław Sikorski. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Bruselas.- UE CANARIAS.- El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, hará unas declaraciones a la prensa para hacer balance de las reuniones que ha mantenido los últimos días en Bruselas. (Texto)

12:00h.- París.- FESTIVAL CÓMIC.- Inauguración del Festival del Cómic de Angulema, que en esta edición pone el foco en España, en presencia del ministro español de Cultura, Ernest Urtasun.

12:00h.- Bruselas.- UE HOLOCAUSTO.- El Parlamento Europeo celebra un pleno extraordinario por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Berlín.- AUSCHWITZ ANIVERSARIO.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso en un acto solemne en la Cámara Baja del Parlamento alemán con motivo de la conmemoración del 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz por el Ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial al que también acude Roman Schwarzmann, superviviente del Holocausto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- GLORIA TREVI.- La cantante mexicana Gloria Trevi ofrece una entrevista con EFE con motivo del anuncio de su concierto en el WiZink Center de Madrid el 3 de julio, el único que dará en España y en Europa este año, y en el que repasará los grandes éxitos de su carrera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- París.- FRANCIA ETA.- La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París examina la demanda española contra la etarra Iratxe Sorzábal por el asesinato del Ertzaintza Ramón Doral el 4 de marzo de 1996 en Irún.

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA COLOMBIA.- Entrevista con el fotógrafo Santiago Mesa por su exposición "La herida invisible" sobre la violencia de género en Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Bruselas.- UE ESPACIO.- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, pronuncia un discurso en la Conferencia Europea del Espacio. (Texto)

14:10h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El canciller alemán, Olaf Scholz, hace una declaración sobre el reciente apuñalamiento en la localidad de Aschaffenburg (en el sur de Alemania), en el que fallecieron un niño y un hombre a manos de un solicitante de asilo afgano. (Texto) (Foto)

14:30h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, presenta en rueda de prensa el informe anual sobre la marcha económica del país centroeuropeo, que incluye pronósticos de crecimiento para los años 2025 y 2026. (Texto) (Foto)

16:00h.- Lisboa.- PORTUGAL UE.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reúne al Consejo de Estado para abordar las perspectivas y desafíos del futuro de la Unión Europea en un encuentro en el que participará como invitado Mario Draghi.

16:30h.- Bruselas.- UE PAÍS VASCO.- El Lehendakari, Imanol Pradales, se reúne con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ankara.- TURQUÍA AZERBAIYÁN UZBEKISTAN.- Ankara acoge una conferencia entre Turquía, Azerbaiyán y Uzbekistán, con la participación de sus titulares de Exteriores y otros ministros.

Copenhague.- NORUEGA BREIVIK.- Un tribunal de Apelación noruego dicta sentencia sobre la demanda interpuesta contra el Estado por el ultraderechista Anders Behring Breivik, autor de la masacre de Utøya en 2011, al considerar que su régimen penitenciario viola los derechos humanos. (Texto)

Copenhague.- NORUEGA FONDO.- El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, que coloca los ingresos del gas y del petróleo de este país nórdico en el extranjero y es considerado el mayor fondo soberano del mundo, presenta su resultado anual. (Texto)

Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, pronuncia un discurso en el que detallará su estrategia para impulsar el crecimiento en el Reino Unido, donde se espera que dé su apoyo a construir una tercera pista de aterrizaje en el aeropuerto de Heathrow y a la ampliación de otros aeródromos. (Texto)

Bruselas.- UE COMPETITIVIDAD.- La Comisión Europea presenta la Brújula de la Competitividad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL COMERCIO.- Portugal publica sus datos de comercio exterior correspondientes al cuarto trimestre de 2024. (Texto)

América

14:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- México difunde la tasa de desempleo de 2024 tras tocar mínimos históricos (Texto) (Foto)

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El cantante colombiano Kapo, que se ha convertido en un fenómeno internacional gracias a sus éxitos 'Uwaie' y 'Ohnana', habla en una entrevista con EFE sobre los retos de su carrera. (Texto) (Foto)

15:00h.- Quito.- ECUADOR GOBIERNO.- Un tribunal de Ecuador evalúa en una audiencia la acción de protección solicitada por la vicepresidenta, Verónica Abad, contra los decretos emitidos por el presidente Daniel Noboa. Complejo Judicial Norte (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Washington.- EEUU JUSTICIA.- El Senado estadounidense examina la nominación de Pamela Bondi como fiscal general de la Administración de Donald Trump. 216 Hart Senate Office Building.

15:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ECONOMÍA.- El presidente panameño, José Raúl Mulino, participa en un foro económico, en medio de la tensión con Estados Unidos por las amenazas de Donald Trump de "recuperar" el Canal de Panamá (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- San Juan.- PUERTO RICO UNIVERSIDAD.- Estudiantes, profesores y personal no docente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) organizan una protesta masiva en el recinto de San Juan para pedir mejoras y defender la institución de posibles recortes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- Empresarios de EEUU en México se reúnen en vísperas de los aranceles de Trump. (Texto) (Foto)

16:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La America's Society de Nueva York estrena la muestra "Beatriz Cortez x rafa esparza: Earth and Cosmos".

16:00h.- San José.- COLOMBIA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra una audiencia por una demanda contra el Estado de Colombia por la detención y posterior muerte, a manos militares en 1984, de Luis Fernando Lalinde, un estudiante universitario y militante del Partido Comunista Colombiano. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Texto)

16:00h.- Washington.- EEUU SANIDAD.- El Senado estadounidense examina la nominación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Sanidad de la Administración de Donald Trump.

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal estadounidense da a conocer la decisión de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto sobre posibles subidas o bajadas de los tipos de interés. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Washington.- TESLA RESULTADOS.- Tesla da a conocer los resultados para el conjunto de 2024, cuando sus ventas cayeron un 1 %, y tras sufrir una reducción del 32,4 % de sus beneficios en los nueve primeros meses del año. (Texto)

23:00h.- Lima.- VENEZUELA CRISIS.- El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, que reclama su victoria en las elecciones presidenciales de su país de julio pasado, se reúne con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como parte de una gira que lleva a cabo por América en busca de apoyo internacional ante un eventual retorno a Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:30h.- Nueva York.- MICROSOFT RESULTADOS.- Microsoft publica los resultados de su segundo trimestre fiscal de 2025, con sus inversores pendientes del impacto que están teniendo las cuantiosas inversiones de la empresa en inteligencia artificial (IA) y después de que la irrupción de la china DeepSeek en el mercado de la IA haya sacudido el mercado. (Texto)

Cartagena de Indias (Colombia).- HAY FESTIVAL.- Previa del Hay Festival de Cartagena de Indias, que se celebrará del 30 de enero al 2 de febrero. (Texto)

Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central brasileño decide si mantiene o modifica la tasa básica de intereses de la mayor economía latinoamericana. (Texto)

Medellín.- COLOMBIA MODA.- Segunda jornada de Colombiatex de las Américas, la mayor feria textil de América Latina. (Texto)

Santiago.- CHILE PENSIONES.- La Cámara de Diputados de Chile vota y podría dejar lista para promulgar la reforma al sistema de pensiones, una de las grandes promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, con la que se busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de la cotización y la creación de un seguro social. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA SALUD.- Enfermos y usuarios denuncian que los precios de los insumos médicos han subido hasta en un 50 % en Bolivia, debido a la crisis económica, lo que ocasiona que los enfermos no tengan accesos a medicinas, y la situación empeora en el caso de los enfermos crónicos ya que sus medicamentos no son cubiertos por los seguros y no hay existencias en las farmacias. (Foto)

Nueva York.- META RESULTADOS.- La tecnológica Meta publica sus resultados del último trimestre y acumulados.

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presenta el informe “¿Quién está financiando las campañas políticas?” en Honduras (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- CUMBRE CELAC.- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) discutirá en Honduras, durante una cumbre de carácter urgente, temas relacionados con la migración, el medio ambiente y la unidad de América Latina y el Caribe. (Texto)

Río de Janeiro.- JUEGOS PANAMERICANOS 2031.- El Comité Olímpico Brasileño (COB) elige este miércoles a la ciudad que postulará para ser candidata del país a sede de los Juegos Panamericanos de 2031 con un solo inscrito, la candidatura conjunta de Río de Janeiro y su vecina Niteroi, luego de que Sao Paulo desistiera de sus aspiraciones. (Texto)

Lima.- PERÚ BOLUARTE.- La Fiscalía de Perú cita a la presidenta Dina Boluarte para declarar sobre el caso del presunto encubrimiento en la fuga del político Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre en el que la mandataria militó hasta 2022. (Texto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU SUCESOS.- Nueva comparecencia de Rex Heuermann, conocido como el "asesino de Gilgo Beach", ante un tribunal del condado de Suffolk (Nueva York) después de que fuera acusado en diciembre por la muerte de una séptima víctima.

Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- El productor Harvey Weinstein enfrenta otra audiencia previa a su nuevo juicio, que fue aplazado para comenzar este año, cuya fecha aún se desconoce. Corte Criminal de Manhattan.

Oriente Medio

09:30h.- El Cairo.- SIRIA TRANSICIÓN.- La directora regional de la oficina de Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hanan Balkhy, ofrece este miércoles una rueda de prensa tras concluir su visita a Siria. (Texto)

África

09:45h.- Rabat.- MARRUECOS PESCA.- Presentación del resultado de la última temporada de caza y las medidas regulatorias para la nueva temporada de pesca en Marruecos, en el marco del primer Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura Continental, organizado por la Agencia Nacional de Agua y Bosques. Sede de la ANEF (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Prayagraj.- INDIA HINDUISMO.- Seguimiento a la estampida en la ciudad india de Prayagraj, durante el Kumbh Mela, antigua y monumental congregación religiosa, que marca su segunda fecha más sagrada para el baño ritual en las aguas de sus ríos legendarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

01:53h.- Sriharikota.- INDIA ESPACIO.- La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) lleva a cabo el lanzamiento número 100 desde su puerto espacial de Sriharikota con la misión GSLV-F15/NVS-02, un nuevo satélite de navegación para mejorar el sistema de navegación regional de la India, NavIC. (Texto)

Pekín.- CHINA AÑO NUEVO.- China celebra el Año Nuevo Lunar, la festividad tradicional más importante del gigante asiático (Texto) (Foto) (Vídeo)

Yakarta.- INDONESIA MUSULMANES.- Decenas de participantes de 38 países se presentan en una competición internacional de recitar el Corán en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, de tradición liberal.

Seúl.- BOLSA SEÚL.- La Bolsa de Seúl no opera por festividad nacional. Bolsa de Seúl

Brisbane.- AUSTRALIA SUCESO.- Un tribunal de justicia de Brisbane continúa con la evaluación de la solicitud de libertad bajo fianza para una instagramer acusada de envenenar a su bebé para ganar seguidores y recaudar dinero en donaciones Tribunal de Magistrados de Brisbane

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245