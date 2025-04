Teresa Urquijo, de incógnito tras anunciar su embarazo

Ocultando su rostro bajo la maxi capucha de su abrigo a causa de la lluvia y el fuerte viento que está haciendo estos días en Madrid. Así ha reaparecido Teresa Urquijo este lunes ante las cámaras de Europa Press, 48 horas después de que su marido, José Luis Martínez-Almeida, anunciase a través de sus redes sociales que están esperando su primer hijo 9 meses después de su boda. "Pronto seremos tres en la familia" escribía junto a una imagen de ambos posando de lo más sonrientes.

Muy discreta, e intentando llevar esta etapa tan especial de su vida al margen de los focos, la mujer del alcalde de la capital ha dado la callada por respuesta a las preguntas de la prensa y, sin dejarse ver en ningún momento gracias a su abrigo, ha caminado a paso ligero hasta un parquing cercano sin revelar si ya conocen el sexo de su bebé -según 'Ok Diario' esperan una niña- ni de cuánto está embarazada. "Gracias" se ha limitado a expresar, confirmando su felicidad por su próxima maternidad.

Mucho más hablador se ha mostrado Martínez-Almeida, que asistía a los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press mientras Teresa abandonaba su domicilio. "Es una felicidad completa" ha confesado, reconociendo que "ya había perdido la esperanza" y su matrimonio con la nieta de Teresa de Borbón y Borbón, y su futura paternidad han sido el broche de oro a un año inolvidable.

Además de confirmar que se cogerá la baja de paternidad completa "no por imperativo legal sino por convicción ya que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que no debe perder uno un segundo", el alcalde popular también ha negado la información de que su primer hijo será una niña, ya que como ha asegurado "no sabemos el sexo ni nosotros".