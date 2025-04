Hansi Flick recupera la mejor versión de Frenkie De Jong a tiempo

El centrocampista neerlandés del FC Barcelona, Frenkie De Jong, cuajó una gran actuación en la goleada de los azulgranas en el último encuentro liguero ante el Valencia CF, un encuentro en el que el '21' del Barça fue titular por primera vez esta temporada en LaLiga EA Sports y en el que contribuyó al triunfo de su equipo con un gol.

La que podría ser la última temporada de Frenkie De Jong en el FC Barcelona no arrancó de la manera que tanto el club como el jugador esperaban. Aquejado de una lesión en el tobillo, el neerlandés no solo se perdió la Eurocopa el pasado verano, sino que también hizo lo propio con el inicio de curso. Así, el internacional no debutó hasta el 10 de octubre en la temporada, en la goleada en Champions ante el Young Boys.

Sin embargo, la irrupción de Marc Casadó y el buen rendimiento de jugadores como Pedri, Fermín, incluso el también lesionado al inicio de curso Gavi, hicieron que los minutos con los que contaba De Jong no fueran los deseados por el jugador. Además, su rendimiento en los pocos minutos que estaba sobre el césped estaba muy alejado de recordar la mejor versión del jugador por el que el club culé pagó más de 80 millones al Ajax.

Pero las actuaciones de De Jong en el último mes han desatado el optimismo en 'Can Barça'. El punto de inflexión en el rendimiento del neerlandés tuvo lugar en los octavos de final de la Copa del Rey. Ante el Real Betis, el centrocampista gozó de su tercera titularidad en la temporada, y respondió en el césped con su mejor fútbol. En la goleada azulgrana, el '21' del Barça dio equilibrio y control al equipo completando el 96% de sus pases.

Un partido al que ha dado continuidad en los dos siguientes disputados. En el siguiente compromiso en LaLiga EA Sports, ante el Getafe, aportó dinamismo y llegada de segunda línea en los 45 minutos que estuvo sobre el césped del Coliseum. Volvió a estar preciso con balón completando el 89 por ciento de los pases que intentó y generando una ocasión de gol. Además, estuvo cerca de dar la victoria a los azulgranas con un gran golpeo desde fuera del área que obligó a una gran parada de David Soria.

Y si ha habido un partido en el que el neerlandés ha recordado a su mejor versión, ese es el del Valencia. Ante el conjunto 'che', De Jong fue el timón del juego de los de Flick y todas las jugadas pasaban por sus botas, volviendo a exhibir su capacidad de llegada al área rival. De hecho, así consiguió abrir la lata, con una llegada indetectable para la zaga valencianista que acabó embocando. Además, volvió a mostrar su mejor versión en el pase (95% de acierto) y en defensa, con cien por cien de duelos ganados.

En términos generales, Frenkie De Jong es con un 92,8 por ciento de acierto en pases el mejor centrocampista de LaLiga EA Sports 2024-2025 en este apartado. El neerlandés también está entre los 10 medios en cuanto a progresiones con balón y en participación de jugadas que acaban en remate. Además, destaca en ocasiones creadas y asistencias esperadas, promediando 1,1 y 0,2 cada 90 minutos, respectivamente.

Un rendimiento individual que también se ve reforzado a nivel de grupo. En los cuatro partidos que ha sido titular De Jong con el FC Barcelona esta temporada, todos han acabado en goleada 'culé'. En total, el equipo de Flick ha marcado 21 goles, una media de más de cinco tantos, cuanto el neerlandés ha formado parte del once, recibiendo cuatro en contra, una media más baja que los 1,2 que encajan en lo que se lleva de temporada.