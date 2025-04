El Atlético defiende el 'top 8'

Madrid/Viena, 28 ene (EFE).- Ganador de sus cuatro últimos partidos en la Liga de Campeones y ya clasificado al menos entre los 16 primeros, sólo la victoria este miércoles en Salzburgo garantiza por sí mismo el acceso directo a los octavos de final del Atlético de Madrid, que defiende el 'top 8' con Antoine Griezmann y Julián Alvarez, previsiblemente de nuevo en el ataque, con la alternativa de Alexander Sorloth al goleador argentino.

En la quinta posición, con 15 puntos de los 21 disputados, olvidadas ya las derrotas contra el Benfica (4-0) y el Lille (1-3) con una secuencia de triunfos por 1-2 al París Saint Germain, 0-6 al Sparta Praga, 3-1 al Slovan Bratislava y 2-1 al Bayer Leverkusen, con una hazaña en casa y en inferioridad numérica, el equipo rojiblanco mantiene su reto inicial intacto y al alcance.

Su dependencia de sí mismo para ocupar uno de los ocho mejores puestos de la primera fase, con el que se esquiva la ronda intermedia por la que se medirán los 16 equipos del noveno al vigésimo cuarto puesto, lo pone en una situación de privilegio, enfrentado además a un adversario que no se juega absolutamente nada, con 3 puntos de 21 posibles.

Los cálculos son claros. Si gana, no habrá ninguna discusión sobre el avance directo a octavos de final del Atlético, a la espera de rival. Imposible el primer puesto, prácticamente también el segundo, un triunfo sella, como mínimo, la sexta plaza. Es quinto si el Milan no vence por dos goles o más que él en su visita a Zagreb. Es cuarto si no ganan el Arsenal (se mide al Girona) o el Inter (juega con el Mónaco). Y tercero si todo eso coincide a la vez.

El empate también puede bastar. La condición es que cinco de sus ocho perseguidores más inmediatos (Milan, Atalanta, Leverkusen, Aston Villa, Mónaco, Brest, Feyenoord y Lille, este dos últimos enfrentados entre sí) no venzan sus respectivos duelos ante Dínamo Zagreb, Barcelona, Sparta Praga, Celtic, Inter y Real Madrid; incluso, aunque ganen el Mónaco por un gol y el Lille, el Brest o el Feyenoord por dos o menos tantos de diferencia.

La derrota limita sus opciones de sostenerse en el 'top 8'. Sus posibilidades entonces se reducen a que no ganen ocho de los trece equipos que los siguen en la clasificación: los citados Milan, Atalanta, Leverkusen, Aston Villa, Mónaco, Brest, Feyenoord y Lille, más Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Real Madrid, Juventus y Celtic.

Esas son las combinaciones del Atlético, que sólo piensa en ganar, como ha hecho en 16 de sus últimos 18 encuentros, pero no en dos de los tres últimos, con la derrota por 1-0 en Leganés y el 1-1 del pasado sábado ante el Villarreal. Sus cuatro triunfos seguidos en la Liga de Campeones lo proponen para igualar su mejor racha de la historia en este torneo, con las cinco victorias sucesivas, también con Simeone, que sumó en el curso 2015-16.

Cinco goles en los últimos tres partidos de la Liga de Campeones ha logrado Julián Alvarez, el máximo anotador del equipo rojiblanco, héroe de la remontada al Bayer Leverkusen y fundamental en el esquema de Diego Simeone, que cuidó su carga de partidos en la sesión de este martes, con una parte a menor ritmo, rumbo al once, salvo sorpresa, en Salzburgo junto a Griezmann, con descanso de inicio ante el Villarreal y cuatro choques sin marcar.

Sus 38 goles en esta temporada, 16 del argentino y 12 del francés, son un argumento irrebatible en los pronósticos, igual que la disponibilidad ya de Alexander Sorloth. Suplente en 12 de los últimos 15 duelos disponibles, su figura también es decisiva, con doce tantos, tres definitivos para el triunfo. Es la alternativa en el once de este miércoles a Julián Alvarez.

Sin Pablo Barrios, baja por su expulsión de hace una semana contra el Bayer Leverkusen, Koke Resurrección ejercerá de medio centro más puro en el Red Bull Arena, rodeado en esa línea por Rodrigo de Paul, quien rotó en el once ante el Villarreal, como Griezmann; Giuliano Simeone por la derecha y Samuel Lino por la izquierda, según las pruebas.

Clement Lenglet retornará al centro de la defensa, crucial para Simeone y ausente ante el Villarreal por sanción; Robin Le Normand se mantendrá en esa línea, con José María Giménez como suplente por segundo duelo seguido; y Marcos Llorente, por Nahuel Molina, y César Azpilicueta, por Reinildo Mandava, entrarán en los laterales del 4-4-2, que puede cambiar naturalmente al 5-3-2, según ataque, defienda o las circunstancias del encuentro.

Diego Simeone y Ángel Correa, indispuestos el lunes, se reincorporaron este martes al trabajo en el entrenamiento matutino, finalmente en Majadahonda, una vez que las condiciones meteorológicas con fuerte viento en la ciudad austriaca retrasaron hasta la tarde el viaje del Atlético, programado inicialmente por la mañana.

Javi Galán, por un esguince de tobillo, también es baja para el choque, además de Barrios, en el Red Bull Arena, donde el Atlético ganó en su única visita en competición oficial hasta la fecha, el 9 de diciembre de 2020 por 0-2. Apenas cuatro años después, con el mismo árbitro (el inglés Anthony Tayolor) del once titular de aquel partido al que alineará ahora Simeone sólo repiten Jan Oblak, Koke y Marcos Llorente.

Enfrente, eliminado ya de la Liga de Campeones, el Red Bull Salzburgo pretende despedirse de la competición ofreciendo una buena imagen ante el Atlético de Madrid.

El Salzburgo, que atraviesa una temporada nefasta, afronta el compromiso con el claro objetivo de no encajar otra goleada como la de los últimos encuentros en 'Champions'. La semana pasada cayó por 5-1 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.

En el último encuentro de 'Champions' en casa, el París Saint Germain le endosó un 0-3.

"El partido contra el Atlético sigue siendo cuestión de reputación y finanzas", reconoció el lunes en Viena el director deportivo del Salzburgo, Rouven Schröder.

"Por supuesto que quieres ganar el partido en casa, aunque te parezca que eso está muy lejos", agregó.

Los 'toros rojos' tienen un enorme problema en la defensa, con fallos de ajuste y repliegue, que les ha llevado a encajar 23 goles y marcar sólo cuatro. Solamente el débil Slovan de Bratislava, con 24 tantos en contra, presenta una estadística peor.

Sin embargo, habrá pocos cambios en la defensa contra los de Simeone respecto al partido ante el Real Madrid, con Hendry Blank y Samson Baidoo de nuevo en el centro de la zaga.

El Salzburgo ocupa la quinta posición en la liga austriaca, un lugar inusual para un club acostumbrado a liderar la competición, y el puesto 34 de los 36 equipos que conforman el nuevo formato de la 'Champions'.

- Alineaciones probables:

Salzburgo: Schlager; Dedic, Baidoo, Blank, Terzic; Yeo, Capaldo, Bidstrup, Gloukh; Daghim, Nene.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; Giuliano, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Julián Alvarez.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Estadio: Red Bull Arena.

Hora: 21:00 CET (20:00 GMT). EFE