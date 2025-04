Saiz, contraria a llevar el decreto 'ómnibus' por trozos al Congreso: "La protección social no se trocea"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha mostrado contraria a llevar el decreto 'ómnibus' por trozos al Congreso de los Diputados, como algunas formaciones políticas han pedido al Gobierno para asegurar que algunas medidas salgan adelante.

"La protección social no se trocea, y el decreto ómnibus era un decreto que avanza en protección social", ha indicado la titular de Seguridad Social a su salida de la mesa de diálogo de este lunes con agentes sociales para la reforma de la Incapacidad Temporal (IT).

"Lo que aconteció el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados es algo que no había pasado nunca en este país. Y no se puede jugar con las cosas del comer. No se puede intentar engañar a la ciudadanía", ha trasladado la ministra, después de que PP, Vox y Junts votaran en contra de este real decreto.

Asimismo, ha cargado contra el PP por "hacer daño a la ciudadanía" en su empeño de "dañar" al Gobierno de España al liderar la "coalición negacionista" que votó en contra de este decreto que contenía medidas como la revalorización de las pensiones.

"Daba certidumbre a más de 12 millones de personas que ahora mismo, por esa oposición irresponsable y destructiva, por esa coalición negacionista, están en vilo", ha lamentado.

Por ello, ha pedido al PP que dé una explicación y que reconsidere su posición en relación a este real decreto para estar "a la altura de lo que requiere este país".

Por su lado, ha asegurado que el Gobierno va a buscar votos "hasta debajo de las piedras" para no "dar la espalda" a los pensionistas, a la ciudadanía y a los más vulnerables.